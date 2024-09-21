‘Siyah Kalp’ atağa geçti

Zaman zaman yazılarımda da belirtiyorum. Bu sezon, hakikaten bambaşka bir sezon olacak. Yeni başlayan diziler, aldıkları reytinglerle âdeta rakiplerine gözdağı veriyorlar.

Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekilen Show TV’nin geçtiğimiz hafta başlayan ‘Siyah Kalp’ dizisi 2. bölümde büyük bir atağa geçti. Dizi, Total’de 5.86; ABC 1’de de 6.09 reytingle zirveye yerleşirken AB’de ise 4.72 reytingle 2. oldu. Şansalan ailesinin her bireyinin geçmiş hesaplaşmalarla gelecek planları arasında bir kaosa sürükleneceğinin anlatıldığı diziyi Yıldız Tunç yazarken yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor.

Tims&B Productions imzalı dizinin kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Çığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl ve Işıl Yücesoy gibi isimler bulunuyor.

Çoğu Gitti Azı Kaldı

Klasikleşmiş şarkıların farklı isimlerden tarafından okunması bazen çok iyi oluyor. Hele hele bu şarkı o isme yakışıyorsa, dinlemesi de ayrı keyifli oluyor.

Murat Başaran, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Azer Bülbül’ün yorumuyla severek dinlediğimiz ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’yı Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Sözü Halil Gökkaya’ya, müziği İhsan Noyan’a ait şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Şarkının klibini ise Kubilay Kasap çekmiş.

Pop müzik tarzında seslendirdiği şarkılarla tanıdığımız Murat Başaran, hareketli bir şarkı olan ‘Çoğu Gitti Azı Kaldı’yı da güzel yorumlamış. Dinleyeni bol olsun.

‘Veda’, yeni sezonu açıyor

Tiyatrokare’nin Cumhuriyet’in 100. yılı için özel olarak hazırladığı ve genel istek üzerine 101. yılında ‘Veda’ oyunu, 24 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), 28 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkez’inde sahnelenecek.

‘Veda’nın oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Savran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu yer alıyor.

Ayşe Kulin’in çok okunan ‘Veda’ romanından uyarlanan oyun, son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikâyesini, Milli Mücadele dönemine ve bu dönemin hem acı hem de umut dolu olaylarına ışık tutuyor.