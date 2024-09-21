Bir ülkeyi çocuklara miras bırakmak…

Çocuklarımız nasıl bir ülkede yaşadıklarını düşünüyor?

Bu hafta ülkemiz ile ilgili genç bir bakış açısı yazmaya karar verdim.

Hayatımızın önemli bir kısmı meşguliyetler içinde geçerken, herkes gibi çocuklarımızı ihmal ettiğimizi biliyoruz!

Oğlum 22 Ekim1990 doğumlu. İyi bir eğitimi var. Bilişimci. Kendi şirketi var ve benim en büyük yardımcım.

Birçok iş seyahati yaptık. Bunlardan birinde, “çevremizde arkadaşlar ile sohbet ettiğimizde, kendimiz sıkça tekrarladığımızı” onun bakış açısı ile fark ettim. Bunu anlattığım Alper AKSOY hoca kısa bir anekdot olarak yazdı ve sayfasında çokça tartışıldı…

Her sorunu dillendirmeye, bazı yaklaşımları yorumlamaya çalışıp; bugünden yarına düşüncelerimizden bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız, gençler bizim bıraktığımız izlerden yanlış olanı fark etsin, daha doğru izleri gelecek nesillere bıraksın diye bir ölçü vermeye çalışıyoruz…

Değerli Yeniçağ okuyucuları, bugüne bakış açısını merak ettiğimiz gençlerden oğlum Yusuf Alp AKGÜN’e sordum ve aldığım cevaplar:

Siyaset gençlerinin ne kadar gündeminde?

Gençler arasında siyaset, genel olarak gündemde olsa da ilgi düzeyi değişkenlik gösteriyor. Bazı gençler aktif olarak siyasete katılırken, bazıları daha apolitik bir tutum sergiliyor. Ancak, sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde siyasi tartışmalara katılım artıyor. Bunun en büyük etmeni ekonomi ve liyakat olduğu görülüyor. Gençler yıllardır kendilerini geliştirmeye, eğitmeye zaman harcamışken, sektöründeki mevkii, makamlarda çok daha yetersiz ve bilgisiz insanları görmek bu yola itiyor.

Gençlerin siyasetten beklentileri neler?

Gençler, genellikle adalet, fırsat eşitliği ve şeffaflık gibi kavramlar üzerine odaklanıyor. Siyasi liderlerin, gençlerin sorunlarını anlamalarını ve çözüm önerileri sunmalarını bekliyorlar. Ayrıca, çevre sorunları ve sosyal adalet konularında duyarlılık gösteriyorlar.

Siyasi kimlikler olmadan toplumda eşit ve adil yaşanılabilir mi?

Siyasi kimliklerin toplumsal dinamiklerde önemli bir yeri var. Eşitlik ve adalet, sadece kimliklerden bağımsız bir şekilde sağlanamaz. Kimlikler, toplumsal sorunların anlaşılmasında bir araç olabilir. Ancak adaletin sağlanması için daha derin yapısal değişikliklere ihtiyaç var.

Eğitim değerli ve önemli mi? Yoksa siyasete yakınlık mı?

Eğitim, gençler için her zaman başlıca bir değer olmuştur. Ancak eğitim sisteminin kalitesi ve erişilebilirliği de önemli. Siyasete yakınlık, bazı gençler için avantaj sağlasa da eğitim, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinde temel bir unsurdur.

İyi ve değerli projeler yapmak müteşebbis olmak için yeterli para kazanmak için yeterli mi?

Yetenek ve iyi projeler, başarı için önemli unsurlardır. Ancak finansal kaynaklar ve destekler de bu süreçte kritik rol oynar. Genç girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri sermaye bulmaktır. Bu noktada siyaseti kendine avantaj olarak çevirenleri de var. Buna şiddetle karşı olanları da.

Siyasetin her şeyin önüne geçen bir güç haline gelmesi gençleri rahatsız ediyor mu?

Evet, birçok genç bu durumu rahatsız edici buluyor. Siyasetin toplumsal meseleleri gölgede bırakması ve bireysel özgürlükleri sınırlaması, gençlerin kaygılarını artırıyor. Ayrıca, siyasetin sık sık kişisel çıkarlar için kullanılması, güven kaybına yol açıyor.

Neden rahatsız ediyor?

Gençler, adil bir toplumsal düzen arayışındalar. Siyasi çıkarların toplumsal faydaların önüne geçmesi, gelecek kaygısını artırıyor. Kendilerini ifade etme ve toplumsal değişime katkı sağlama isteği ve başaramamaları bu rahatsızlığın temel nedenlerinden biri.

Sadece yeteneklerinle hayatını konforlu yaşamak mümkün mü?

Yetenekler önemli. Ancak sosyal ve ekonomik koşullar da büyük rol oynar. Fırsat eşitsizliği, bazı bireylerin yeteneklerini ortaya koymasını engelleyebilir. Dolayısıyla, sadece yeteneklerle değil, doğru destek ve fırsatlarla da konforlu bir yaşam mümkün olabilir.

Ahlaklı olmak için ne yapmak gerektiğini düşünüyorlar?

Gençler, ahlakın bireysel bir seçim olduğunu düşünüyor. Eğitim, toplumsal değerler ve kişisel deneyimler, ahlaki gelişimde etkili unsurlar. Ancak sistemin de bu değerleri desteklemesi gerekiyor.

Dindarlık gençler için ne kadar ön planda mı?

Dindarlık, gençler arasında farklılık gösteriyor. Bazıları için önemli bir kimlik unsuru iken, diğerleri daha seküler bir yaşam tarzını benimsiyor. Dindarlık, bireylerin hayatına yön veren bir faktör olabilir. Ancak genellikle özgür düşünce ve kişisel deneyimlerle şekilleniyor.

Bu dünyada icat ederek mi sevap kazanılır yoksa bağımsız bir insan olarak mı?

Bu sorunun cevabı bireylerin inançlarına ve değerlerine bağlı olarak değişiyor. Bazı gençler, topluma katkıda bulunmanın daha değerli olduğuna inanırken, diğerleri bireysel özgürlüğü ve bağımsızlığı ön planda tutuyor.

Genel olarak gençlerin derdi ne?

Gençler, toplumsal adalet, ekonomik fırsatlar, çevresel sürdürülebilirlik ve bireysel özgürlükler gibi konulara odaklanıyor. Gelecek kaygıları ve toplumsal sorunlara duyarlılıkları, günümüz gençliğinin en önemli meselelerinden biri.

Siyasetin varlığı millet için nedir? Ne olmalıdır?

Siyasetin varlığı, toplumun ihtiyaçlarına yanıt verme, adalet sağlama ve sosyal düzeni koruma amacı taşır. Gençler, siyasetin daha şeffaf, katılımcı ve adil olması gerektiğini savunuyor. Siyaset, bireylerin yaşam kalitesini artıracak çözümler üretmelidir.

Türkiye'de gençler gelecekten umutlu mu?

Türkiye'deki gençlerin gelecekten umutlu olup olmadıkları, genel olarak karmaşık bir tablo çiziyor. Bazı gençler, eğitim ve kariyer fırsatları açısından umutlu hissederken; sosyal, ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle kaygı taşıyan ciddi büyüklükte bir grup da var.

Umutlu Olanlar;

Eğitim ve İnovasyon: Teknoloji ve yenilikçi projelere olan ilgi, birçok gencin geleceğe dair umut beslemesine neden oluyor.

Sosyal Hareketler: Gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılığı ve bu sorunlar üzerinde harekete geçme arzusu, birçoğuna umut veriyor.

Kaygı Duyulan Konular;

Ekonomik Zorluklar: İşsizlik oranları ve yaşam maliyetleri, birçok gencin geleceğe dair endişelerini artırıyor. Bu konuya akılcı çözümler sunulmadığını da görüyorlar.

Siyasi Belirsizlik: Siyasi ortamın istikrarsızlığı, gençlerin güven duygusunu zayıflatıyor. Siyasi katılımda artış görünse de birçok genç siyasetten uzak durmayı tercih ediyor.

Genel olarak, gençlerin gelecekten umutlu olma düzeyi, bireysel deneyimlere ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiyor. Toplumsal sorunlara duyarlılık ve çözüm arayışları, gençlerin umut duygularını beslese de, karşılaştıkları zorluklar bu umudu zaman zaman sorgulamalarına neden oluyor.

Gençler için; seslerinin duyulması, toplumsal değişim için çaba gösterilmesi, ekonomi politikasında akılcı adımlar, yaptırımlar ve buna bağlı olarak yapısal reformları hayata geçirme azmini görmek en önemli konular.