'Türkiye’ kelimesini hecelerine ayırmayan öğrenci bakın bunu neden yapmış. Çünkü 'Türkiye’ bölünmez

Anadolu Ajansı'nın 2019 yılında yaptığı haber sosyal medyada yeniden gündem oladu.

AA'nın haberine göre; Elazığ Salim Hazardağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hiranur İrgören, Türkçe dersinde öğretmeni Handan Metin’in verdiği ödevde, kelimeleri hecelere ayırması gerekiyordu. Öğrenci, 20 kelimeden 19’unu doğru bir şekilde hecelerken, “Türkiye” kelimesini ayırmadı. Öğretmeni bunun nedenini sorduğunda ise öğrenci, “Öğretmenim siz demediniz mi? Türkiye bölünmez.” cevabını verdi.

Öğrencinin bu cevabı karşısında duygulanan öğretmeni, ödevin fotoğrafını çekerek, veliler ve öğretmenlerle paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada da yayılarak, öğrencinin vatan ve bayrak sevgisine övgüler yağdırdı.

Öğrenci ve öğretmeni ödüllendirildi

Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrenci Hiranur İrgören’i ve öğretmeni Handan Metin’i makamında kabul ederek, tebrik etti.

Gürtürk, öğrencinin içindeki vatan ve bayrak sevgisiyle Türkiye’yi böldürmediğini, bu davranışıyla tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Gürtürk, öğrenciye ve öğretmenine çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.