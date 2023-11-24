'Türkiye’ kelimesini hecelerine ayırmayan öğrenci bakın bunu neden yapmış. Çünkü 'Türkiye’ bölünmez

Elazığ’da bir ilkokul öğrencisi, Türkçe dersinde ödev olarak verilen “Türkiye” kelimesini hecelemeyince öğretmeni nedenini sordu. Öğrencinin gerekçesi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı: “Öğretmenim siz demediniz mi? Türkiye bölünmez.”

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
'Türkiye’ kelimesini hecelerine ayırmayan öğrenci bakın bunu neden yapmış. Çünkü 'Türkiye’ bölünmez

Anadolu Ajansı'nın 2019 yılında yaptığı haber sosyal medyada yeniden gündem oladu.

AA'nın haberine göre; Elazığ Salim Hazardağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hiranur İrgören, Türkçe dersinde öğretmeni Handan Metin’in verdiği ödevde, kelimeleri hecelere ayırması gerekiyordu. Öğrenci, 20 kelimeden 19’unu doğru bir şekilde hecelerken, “Türkiye” kelimesini ayırmadı. Öğretmeni bunun nedenini sorduğunda ise öğrenci, “Öğretmenim siz demediniz mi? Türkiye bölünmez.” cevabını verdi.

Öğrencinin bu cevabı karşısında duygulanan öğretmeni, ödevin fotoğrafını çekerek, veliler ve öğretmenlerle paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada da yayılarak, öğrencinin vatan ve bayrak sevgisine övgüler yağdırdı.

Öğrenci ve öğretmeni ödüllendirildi

Dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrenci Hiranur İrgören’i ve öğretmeni Handan Metin’i makamında kabul ederek, tebrik etti.

Gürtürk, öğrencinin içindeki vatan ve bayrak sevgisiyle Türkiye’yi böldürmediğini, bu davranışıyla tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Gürtürk, öğrenciye ve öğretmenine çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

2019-subat-20190211-2-34859789-41545644.jpg

2019-subat-20190211-2-34859789-41545650.jpg

thumbs-b-c-31a9e3c2209b17f0c08e2e68651fcfc9.jpg

Güncelleme: 
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma. “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız” demişti Gündem
Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma. “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız” demişti
Diyarbakır Valiliğinden 3 saatlik eylem ve etkinlik yasağı Yaşam
Diyarbakır Valiliğinden 3 saatlik eylem ve etkinlik yasağı
İBB'nin kreş yaptığı arsa bir gecede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi Gündem
İBB'nin kreş yaptığı arsa bir gecede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi
Türkiye'ye 50.2 milyon turist Yazarlar
Türkiye'ye 50.2 milyon turist
Eski aşklar… Yazarlar
Eski aşklar…
Fatih Portakal’a apaçık mektup Yazarlar
Fatih Portakal’a apaçık mektup
İzlerken keyif veren ikili Yazarlar
İzlerken keyif veren ikili