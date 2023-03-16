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Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını ve Ukrayna’nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne verdikleri desteği teyit ettiklerini bildirdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:49
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Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi
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Bakanlık, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 9'uncu yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından 9 yıl önce 16 Mart'ta düzenlenen gayrimeşru referandumla, uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlhakın yıl dönümü vesilesiyle, bu durumu tanımadığımızı yineliyor, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu ülkemiz için her zaman önceliklidir. Türkiye, Kırım Tatar soydaşlarımıza tarihi vatanları Kırım’da, kendi kimliklerini muhafaza ederek, güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen destek vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Rusya, 16 Mart 2014'te düzenlenen gayrimeşru referandumla Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ilhak etmişti.

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