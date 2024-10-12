AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ülkenin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır ayağı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı. Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılış programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Diyarbakır'ın bu yıl 3. kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer aldığını söyledi. Diyarbakır’ın tarihi mekanları, genç ve dinamik nüfusuyla, turizm potansiyeliyle ve kendine özgü gastronomisiyle ülkenin önde gelen cazibe merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Mumcu, şunları söyledi:

"Bize düşen Diyarbakırımızın tüm güzelliklerini, tarihi değeri ve imkanlarını daha görünür ve daha bilinir kılmak. Bu amaçla Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına, zamana meydan okuyan yapıları ve kadim kültür mirasına yakışır şekilde 46 noktada 250'ye yakın etkinlik planladık. 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler, her yaşa uygun etkinlikleri sanatseverlerimizle buluşturmayı düşünüyoruz. Gerek civar şehirlerden gerek 81 vilayetimizden ve yurt dışından olmak üzere festivalin büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Festival duraklarını keşfetmek için çok heyecanlıyım. İnşallah 7'den 70'e Diyarbakırlılarla birlikte diğer şehirlerden gelen misafirlerimizle, sanatçılarımızla keyifli bir festival süreci geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı büyük çoğunluğu ücretsiz olan etkinliklerimize, kültür ve sanat buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum.”

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise bu festivalin Türkiye’nin en önemli kültür ve sanat etkinliği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birçok medeniyete ve farklı kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak mirasına eşsiz katkılar sunmuş kadim şehir Diyarbakır’dan tüm Türkiye’yi selamlıyorum. Başta değerli sanatçılarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetkilileri, basın mensuplarımız ve festival dolayısıyla şehrimizde bulunan misafirlerimiz olmak üzere Diyarbakırımıza hoş geldiniz. Başımız, gözümüzün üstüne geldiniz. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organizasyonuyla başlatılan Kültür Yolu Festivallerinin geçen süre içerisinde genişleyerek, yapıldığı şehir sayısının artarak ve kapsamı da genişletilerek bugün gerçekten ülkemizin en önemli kültür ve sanat etkinliği haline geldi. Diyarbakırımızda da bu muhteşem etkinlikle buluştu.”

Konuşmaların ardından Arkeoloji Müzesi'nde Geleneksel Sanatlar Derneği’nin "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır", Türkiye Jokey Kulübü’nün "12. Resim Yarışması", Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü’nün "Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul" sergilerinin açılışı yapıldı.