Albayrak Grubunun, geleneksel hat sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma misyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuğun Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki son durağı, Antalya oldu.

"Adalet" temasını merkeze alan "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ve Ziraat Katılımın sponsorluğunda, tarihi Kaleiçi'ndeki Karatay Medresesi'nde kapılarını açtı. Sergiye, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Vekili Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, hattatlar İbrahim Şengül ve Seyit Ahmet Depeler ile Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, serginin açılışını yaparak, eserleri inceledi.

Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü, AA muhabirine, Albayrak Grubunun 11 yıldır hat sanatına ciddi anlamda destek olduğunu, farklı temalarla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

Bu yılki temalarının "Adil-i Mutlak" olduğunu belirten Hanönü, "Adaletle ilgili ayetlerin oluşturduğu bir sergi. Bu serginin lansmanını aralık ayında İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdik. 10 gün içerisinde yaklaşık 100 bin ziyaretçiye ulaştık." dedi.

Serginin geleneksel hale gelmeye başladığını anlatan Hanönü, serginin her yerde ilgi görmeye başladığını, iki yıldır da Kültür Yolu Festivalleri kapsamında davet aldıklarını ifade etti.

"SERGİ AÇTIĞIMIZ ÜLKELERDE HEP GAZZE'DEN, ADALETTEN BAHSETTİK"

Bu sene 10 şehirde sanatseverlerle buluştuklarını ifade eden Hanönü, şöyle konuştu:

"Temamız bugün mazlum coğrafyalarda yaşanan adaletsizliklerin sorgulandığı başta Gazze olmak üzere gerçekten dünyada bir adaletsizliğin sürekli seslendirildiği bir dönemdeyiz. Bu tema da tam buna uygun bir tema oldu. Sergimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında çok ciddi anlamda ilgiyle karşılandı. Türkiye'deki on noktayla beraber bu sene beş farklı ülkeye davet aldık ve oralarda da 'Adalet' sergimizi gerçekleştirdik. Bu ülkelerde de hep Gazze'den, adaletten bahsettik."

Her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını vurgulayan Hanönü, 13 hattatla çalıştıklarını, yıl sonunda takvim haline getirerek yüzbinlere ulaştırdıklarını söyledi.

Motivasyon olması için her sene icazetini almış iki yeni hattatı da dahil ettiklerini bildiren Hanönü, "Atalarımız, neslimiz, kadim medeniyetlerimiz bu hat sanatını zirveye taşıdılar. Bugün de biz buna katkı sağlamaya, hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi olmaya, ses getirmeye çalışıyoruz. Bunda büyük bir emek, gayret var." dedi.

Sanatseverleri sergiyi gezmeye çağıran Hanönü, davetleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile festival ekibine teşekkür etti.

Festival kapsamında 10 şehirde 6 bin 435 kilometre yol kat ederek, yüz binlerce ziyaretçiye 150 gün boyunca ev sahipliği yapan sergi, Antalya'da 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.