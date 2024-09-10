Türkiye Kupası ilk tur maçları başladı. Tur atlayan takımlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası ilk tur maçları başladı. Tur atlayan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, 2 karşılaşmayla başladı.Bugün oynanan karşılaşmalarda Kilis Belediyespor ile Düzcespor, adını bir üst tura yazdırırken Kahramanmaraş İstiklalspor ile Sinopspor kupaya veda eden takımlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. turu, bugün oynanan iki müsabakayla başladı.

AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

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1. TUR MAÇLARI DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turu, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

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