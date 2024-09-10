Futbolun ünlü ikizleri

Futbolun ünlü ikizleri
Düzenleme: Abdullah Kerzi

Futbolun geçmişteki ve günümüzdeki en büyük yıldızlarından bazıları, kardeşlerinin de bu güzel oyunu oynamış olması gibi eşsiz bir gerçekle övünürler. Futbolda kardeş olmak yeterince nadirdir, bu yüzden ikiz olmak ve ikisinin de profesyonel futbolda başarılı olabilecek kadar yetenekli olması çok daha istisnai bir durumdur. Gelin şimdi futbol dünyasının en ünlü 8 ikizine bakalım...

1/8
Futbolun ünlü ikizleri 1

Rafael ve Fabio Da Silva

Scout Les Kershaw, 2008 yılında Manchester United'a transfer olmadan önce Fluminense'de Rafael ve Fabio'yu keşfettiğinde onları 'iki küçük yavru' olarak tanımlamıştı.

Rafael, Sir Alex Ferguson yönetiminde United'da düzenli bir oyuncu olmayı başardı ve sonunda Lyon'a gitti, ancak Fabio sol bek pozisyonunda yer edinmekte zorlandı. İkisi de 2014'te kalıcı olarak ayrıldı, ancak Rafael Fransa'ya giderken Fabio, Cardiff'e imza atmak için Galler'e taşındı.

Şu anda 34 yaşında olan Rafael ve Fabio ikisi de Brezilya'ya geri döndü. İlki Botafogo'da oynarken ikincisi Gremio forması giyiyor ve ikisi de Brezilya için ikişer kez forma giydi.

2/8
Futbolun ünlü ikizleri 2

Megan ve Rachael Rapino

Megan Rapinoe'nun Ballon d'Or sahibi, Olimpiyat altın madalyalı ve iki kez Dünya Kupası şampiyonu olarak tanıtılmaya ihtiyacı yok; ancak ikiz kız kardeşini tanımamanız pek de mümkün değil.

Rachael, 23 yaş altı seviyesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etti ve Portland Üniversitesi'nin Portland Pilots takımında başarılı bir dönem geçirdikten sonra İzlanda'da Stjarnan ile profesyonel futbol oynadı; burada hem okuyor hem de oynuyordu. Ancak yaralanmalar sonunda kariyerinin sonunu getirdi ve onu emekliliğe ve opioid bağımlılığıyla boğuşmaya zorladı. Şu anda CBD şirketi Mendi'nin kurucu ortağıdır ve daha önce Sağlık Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır.

3/8
Futbolun ünlü ikizleri 3

Jurrien ve Quinten Timber

Hollanda'da bir şeyler oluyor, çünkü futbolda ikizlerin olması nadir olmasına rağmen Jurrien ve Quinten Timber, Hollanda Milli Takımı'nda birlikte oynayan üçüncü ikizler olarak tarihe geçti.

İkisi de yedek olarak oyuna girdi ve Oranje'nin Bosna-Hersek'i Uluslar Ligi'nde yenmesinde sahadaki yerlerini aldı.

Jurrien, Arsenal'de futbol oynamasıyla bilinirken, biraz daha az bilinen Quinten, Feyenoord'da oynuyor ve Eredivisie şampiyonu ve iki kez KNVB Kupası zaferi kazandı.

4/8
Futbolun ünlü ikizleri 4

Ramiro ve Rogelio Funes Mori

Ramiro Funes Mori'yi 2015-2018 yılları arasında Everton'da geçirdiği üç yıllık birliktelikle hatırlayabilirsiniz. Defans oyuncusu Merseyside'da sakatlıklarla boğuştu ancak kıtadan ayrılmadan önce Villarreal ile Avrupa'da başarı yakaladı. İkizi Rogelio ise Meksika'da Monterrey ile başarılı bir kariyer yaptı. Daha sonra bir süreliğine Portekiz'de top koştursa da istenilen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.

33 yaşındaki Rogelio Funes Mori, 2014-2015 arasında ülkemizde Eskişehirspor forması giydi.

5/8
Futbolun ünlü ikizleri 5

Radja ve Riana Nainggolan

En iyi döneminde Cagliari, Roma ve Inter'de yeteneklerini sergileyen çılgın, mohawk saçlı orta saha düşmanı Nainggolan hakkında her şeyi biliyorsunuz. Ama ikiz kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Muhtemelen hayır.

Riana Nainggolan aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynamış, Radja'nın kulüpte olduğu dönemde Roma'da forma giymiş ve kariyeri boyunca futsal oynamıştır.

6/8
Futbolun ünlü ikizleri 6

Frank ve Ronald de Boer

Frank, üst seviyede bir teknik direktör olarak pek başarılı olmasa da, milli takım formasını en çok giyen üçüncü isim olması, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ajax ile Barcelona ile lig şampiyonlukları yaşaması nedeniyle oyuncu olarak bıraktığı mirası inkar edilemez.

Ronald da ikiz kardeşiyle birlikte Barselona'da La Liga'yı, Ajax'ta ise Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ancak defans yerine forvet olarak forma giydi ve futbolculuk sonrası kariyerini Ajax'ta sürdürdü.

7/8
Futbolun ünlü ikizleri 7

Lars ve Sven Bender

İkisi de defans oyuncusu ama çok yönlü olan Lars ve Sven Bender, Alman Milli Takımı tarafından hiçbir zaman tam anlamıyla takdir edilmedi. Lars 19, Sven ise 7 kez forma giydi ama ikisi de Bundesliga'da harika kariyerler yaşadı.

İkizler, 1860 Münih'te kariyerine başladı ancak Lars, 2009'da transfer olduktan sonra kariyerinin geri kalanını Bayer Leverkusen'de geçirdi; Sven ise 2017'de Leverkusen'e katılmadan önce kariyerinin büyük bölümünü Borussia Dortmund'da geçirdi.

Lars ve Sven, 2021'de Leverkusen'den emekli oldular; ikincisi daha sonra yardımcı antrenör olarak Dortmund'a geri döndü.

8/8
Futbolun ünlü ikizleri 8

Hamit ve Halil Altıntop

Hamit Altıntop, futbol tarihinin en ikonik uzaktan şutlarından birine sahip eski bir futbolcudan çok daha fazlası ve aynı zamanda Halil Altıntop'un da ikizi.

Hamit ve Halil, kulüp ve ülke için en üst seviyede başarılı kariyerler yaşadılar. Hamit, zirve döneminde Real Madrid'in formasını terletti. İkizi ise Kaiserslautern ve Schalke'de güçlü dönemler geçirdi ve son günlerde koçluk kariyeri için çalışıyor.

Hamit bildiğiniz üzere Galatasaray'da, Halil ise Trabzonspor'da forma giydi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada
Paris Olimpiyatları Premier Lig’i solladı. Marka değeriyle ikinci sırada
Edirne'de Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı
23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışlar başladı
Paralimpik Oyunları'nın Tarihçesi
Paralimpik Oyunları'nın Tarihçesi
Milli sporculardan Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya
Milli sporculardan Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya
En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu. Şaşırtan tablo
En çok bonservis kazanan Türk takımları belli oldu
Sezon sonu serbest kalacak en iyi 10 futbolcu
2025'te sözleşmeleri sona eren en iyi 10 oyuncu