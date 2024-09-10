Futbolun ünlü ikizleri

Rafael ve Fabio Da Silva

Scout Les Kershaw, 2008 yılında Manchester United'a transfer olmadan önce Fluminense'de Rafael ve Fabio'yu keşfettiğinde onları 'iki küçük yavru' olarak tanımlamıştı.

Rafael, Sir Alex Ferguson yönetiminde United'da düzenli bir oyuncu olmayı başardı ve sonunda Lyon'a gitti, ancak Fabio sol bek pozisyonunda yer edinmekte zorlandı. İkisi de 2014'te kalıcı olarak ayrıldı, ancak Rafael Fransa'ya giderken Fabio, Cardiff'e imza atmak için Galler'e taşındı.