Türkiye Kupası maçında büyük şok: Sahadan çekildiler

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ilginç bir an yaşandı.
Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.
Osmaniyespor'un kazandığı faulden sonra Diyarbekirspor kulübesinden futbolculara çağrı yapıldı ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Hakeme tepki göstererek sahadan çekilen Diyarbekirsporlu futbolcuları ve teknik ekibini Osmaniyespor cephesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç yarıda kaldı.
Mücadeleyi ev sahibi Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.
#SONDAKİKA Osmaniyespor – Diyarbekirspor maçı, Osmaniyespor 1-0 öndeyken 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. #ZTK pic.twitter.com/nEYNhovxOw— A Spor (@aspor) October 10, 2024