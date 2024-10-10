Türkiye Kupası maçında büyük şok: Sahadan çekildiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kupası maçında büyük şok: Sahadan çekildiler

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında büyük şok yaşandı. Diyarbekirspor’un oyuncuları bir anda sahadan çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ilginç bir an yaşandı.

Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde oynanan Osmaniyespor - Diyarbekirspor karşılaşması Diyarbekirspor teknik heyeti 118. dakikada hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı.

Osmaniyespor'un kazandığı faulden sonra Diyarbekirspor kulübesinden futbolculara çağrı yapıldı ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu. Hakeme tepki göstererek sahadan çekilen Diyarbekirsporlu futbolcuları ve teknik ekibini Osmaniyespor cephesinin ikna çabaları sonuç vermedi. Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesi sonrası maç yarıda kaldı.

Mücadeleyi ev sahibi Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu.

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