Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı. İşte o isimler...

Kaynak: AA
Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı. İşte o isimler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda 29 Ekim 2024'te oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek

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