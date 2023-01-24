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Canlı... Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:19
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Türkiye Kupası'nda kura günü

Canlı... Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
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