Canlı... Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

SERİ BAŞI TAKIMLAR!
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe
Medipol Başakşehir
Trabzonspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR!
Galatasaray
Gaziantep FK
MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor
SERİ BAŞI TAKIMLAR!
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe
Medipol Başakşehir
Trabzonspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR!
Galatasaray
Gaziantep FK
MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor
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