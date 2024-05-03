Türkiye Kupası'nda yarı final başlıyor

Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'inde mücadele edecek takımların kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen toplantıya Armada Praxis Yalıkavakspor kaptanı Yeliz Özel, Konyaaltı Belediyesi kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kaptanı Halime İslamoğlu katıldı.



Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi kaptanı Halime İslamoğlu, "İlk önce sakatsız güzel bir turnuva dilerim tüm takımlara. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı olarak genç bir ekibe sahibiz. O açıdan bizim için çok önemli bir turnuva burası. Düşündüklerimizi, planladıklarımızı sahaya yansıtabilirsek, güzel sonuçlar alabiliriz. Herkes başarılar dilerim" diye konuştu.



'KADIN HENTBOLUNU YAŞATMAK ÖNEMLİ'



Armada Praxis Yalıkavakspor kaptanı Yeliz Özel de, "Türkiye'nin en iyi dört takımının yer aldığı HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası turnuvası için, en sevdiğim yer olan Ankara'dayız. İki gün boyunca maçların çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu turnuvada maçlar oynanmadan kimin kazanacağı kestirilemez. Umarım iyi olan kazanır. Tabii ki takım olarak biz üç kupaya da talibiz. Bu kupayı da evimize götürmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Kadının olduğu yer her zaman çiçek açar. Kadın hentbolunu yaşatmak önemli. Kadının olduğu yer her zaman başarı getirir. Ülkemiz daha büyür, kadın sporculara, kız sporculara destek olarak, bir yerlerde olmalarına destek olalım" ifadelerinde bulundu.



Konyaaltı Belediyesi kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal da konuşmasında, "Konyaaltı Belediyesi Hentbol Takımı olarak bu sezon oynadığımız tüm karşılaşmaları kazanarak geldik buraya. Türkiye Kupası'nda da bu başarımızı sürdürerek devam etmek istiyoruz ve Kupa ile Antalya'ya dönmek istiyoruz. En iyi dört takım burada. İzleyenlerin keyif aldığı, mücadele gücü yüksek, sakatlıksız, sağlıkla bitirdiğimiz bir turnuva olur" dedi.



'DÖRTLÜ FİNAL MAÇLARI 4 VE 5 MAYIS'TA'



HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları 4 ve 5 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Dörtlü Final'de yarı final maçları yarın yapılacak. İlk yarı final maçında Armada Praxis Yalıkavak ile İzmir Büyükşehir Belediyesi saat 13.00'te karşılaşacak. Diğer yarı final maçı da Konyaaltı Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi arasında saat 15.00'te oynanacak.



HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finali ise 5 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Dörtlü Final karşılaşmaları.