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Beşiktaş Yurtbay Seramik şampiyon oldu

Hentbolde final maçında Beykoz Belediyespor'u 34-33 yenen Beşiktaş Yurtbay Seramik, kupanın sahibi oldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:35
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Türkiye Kupası'nı Beşiktaş Yurtbay Seramik kazandı

Beşiktaş Yurtbay Seramik şampiyon oldu
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HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın final maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor'u 34-33 yendi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, hakemler Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetti.

Karşılıklı gollerle ve çekişmeli geçen maçta Beykoz Belediyespor, ilk yarıyı 16-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü korumak isteyen sarı siyahlılar, periyodun başında farkı 5 sayıya (21-16) kadar yükseltti.

Fakın açılmasını engellemek isteyen siyah beyazlılar ise bitime 10 dakika kala beraberliği (26-26) yakaladı.

Geriye kalan süresi büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 29-29 berabere sona erdi.

Beşiktaş Yurtbay Seramik, peş peşe bulduğu iki golle uzatmaya 32-30 başladığı karşılaşmayı 34-33 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde, siyah beyazlılara şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Beykoz Belediyespor'a ise madalyalarını THF Asbaşkanı Salim Öztürk ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin takdim etti.

Törende, "Turnuvanın en değerli oyuncusu" ödülünü ise Beşiktaş Yurtbay Seramik'ten Yakup Yaşar Simsar aldı.

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