Türkiye maçında sakatlanmıştı: Sahalara ne zaman dönecek?

Türkiye A Milli Takımı'nın İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan genç oyuncu Nico Williams oyuna devam edememişti.

Williams'ın yerine 43. dakikada Ferran Torres oyuna girmişti.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Atletic Bilbao kulübü Williams'ın tedavisine başladı.

Williams'ın tedavisinin 3 hafta sürmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak Borussia Dortmund maçına yetişmesi planlanıyor.

Oyuncu risk alınmadan kademeli olarak maça hazır hale getirilecek. Herhangi bir risk alınması durumunda iyileşme sürecinin 6 haftayı bulabileceği belirtiliyor.