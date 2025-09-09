Türkiye maçında sakatlanmıştı: Sahalara ne zaman dönecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye maçında sakatlanan Nico Williams, 3 hafta sonra sahalara dönebileceği planlanıyor. İspanyol basınındaki haberlere göre tedavi süreci 6 haftaya da sarkabilir.

Türkiye A Milli Takımı'nın İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan genç oyuncu Nico Williams oyuna devam edememişti.

Williams'ın yerine 43. dakikada Ferran Torres oyuna girmişti.

nico-williams.jpg

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Atletic Bilbao kulübü Williams'ın tedavisine başladı.

Williams'ın tedavisinin 3 hafta sürmesi ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak Borussia Dortmund maçına yetişmesi planlanıyor.

Oyuncu risk alınmadan kademeli olarak maça hazır hale getirilecek. Herhangi bir risk alınması durumunda iyileşme sürecinin 6 haftayı bulabileceği belirtiliyor.

