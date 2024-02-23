Türkiye nasıl kurtulur? Meriç Köyatası açıkladı. Sunuş yazısını Prof. Dr. Bilsay Kuruç yazdı. Türkiye'nin tek çaresi var

Ünlü gazeteci Meriç Köyatası, tarihten ders almak için önemli ipuçları içeren yeni kitabı olan "Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’nin Fabrika Ayarları Ekonomide Karşı Devrim"i YENİÇAĞ'a anlattı.

Köyatası, kitabın yazılış amacını "Ülkemiz, kurumları, toplumsal yapısı, siyaseti ve ekonomisiyle çoklu bir çürüme ve çöküş yaşıyor. Yirminci Yüzyılın başında atalarımızın İstiklal Savaşı vererek kurduğu devletimiz, göz göre göre elimizin altından kayıp gidiyor." sözleriyle özetleyerek ekonomide yapılan hamlelerin geçmişten bugüne hangi sonuçlara yol açtığını açıkladı.

"KARŞI DEVRİMİN EKONOMİDEKİ HAMLELERİ SON 22 YILDA DOZUNU ARTIRDI"

Karşı Devrimin ekonomideki hamlelerinin, 1940’lı yılların ikinci yarısında başladığını ve son 22 yılda dozunun giderek arttığını söyleyen Meriç Köyatası, "Bugün ekonomide ve toplumsal yapıda yaşadığımız çoklu çürümenin temellerini oluşturan 'Karşı Devrimin Ekonomideki Dört Büyük Hamlesi' bize tarihten ders almak için önemli ipuçları veriyor." dedi.

Kitabın ön okumasını ve sunuş yazısını ekonomi bilim dünyamızın çınarlarından Prof. Dr. Bilsay Kuruç'un yaptığını söyleyen Köyatası, "Benim için onurdur, kitabım için madalyadır." ifadelerini kullandı.

Ülkemizin yaşamış olduğu Cumhuriyet Devrimi'ni hatırlatan ve zor şartlardan nasıl çıkıldığına değinen Köyatası, tek yolun ne olduğunu, ekonomide yeni bir kalkınma ve bölüşüm modelinin nasıl olması gerektiğini şu ifadelerle açıkladı:

"YİNE BAŞARABİLİRİZ"

"Geçmişte çok daha zor şartlar altında işgal edilmiş vatan toprağında başarmış ve Cumhuriyet Devrimini gerçekleştirmiştik. Yine başarabiliriz. Geçmişteki başarıların nostaljisine kapılmadan ama Cumhuriyet Devriminden esinlenerek ve geçmişteki hatalardan ders çıkararak, Yirmi Birinci Yüzyıl dünya şartlarında bir “Çıkış Yolu – Manifesto” denemesinde bulundum.

"ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ IŞIĞINDA..."

Günümüz şartlarında Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında ekonomide yeni bir kalkınma ve bölüşüm modelini önerip tartışmaya açmak istedim."

"ELİMİZDEKİ EN BÜYÜK ŞEY"

Elimizde olan en büyük “ŞEY”in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki temel ilkesi olduğunu savunan Meriç Köyatası, bu iki ilkeyi ise şöyle açıkladı:

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.”

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Kitabın arka kapak yazısında Köyatası şu ifadeleri kullandı:

"EKONOMİK BİR MANİFESTO NİTELİĞİNDE..."

"Elinizdeki bu kitap, yetmiş yılı aşkın süredir kanser misali ülkemizin her hücresini saran 'karşı devrim'e sarsıcı bir teşhis koyarken, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de tartışmaya açıyor.

Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Türkiye'nin Fabrika Ayarları, her Türk aydınına ekonomik bir manifesto niteliğinde..."

MERİÇ KÖYATASI KİMDİR?

Meriç Köyatası, 1957 İzmir doğumludur. 1980 Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Köyatası, Yeni Asır, Hürriyet, Star TV, Haber Türk TV, Akşam ve Milliyet gazetelerinde, muhabir, ekonomi servisi müdürlüğü, köşe yazarı, TV programcısı ve yönetici olarak çalışmıştır.

MERİÇ KÖYATASI ESERLERİ NELERDİR?

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