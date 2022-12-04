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Türkiye’de kaç kişi ne kadar kahve tüketiyor

Pandemi, kahve tüketim alışkanlıklarını değiştirdi, kahve tiryakileri arasına yenileri eklendi. Yapılan araştırma Türkiye’de her 3 kişiden birinin günde 1 fincan, her 10 kişiden birinin günde 5 fincandan fazla kahve tükettiğini ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:52
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Türkiye ne kadar kahve tüketiyor

Türkiye’de kaç kişi ne kadar kahve tüketiyor
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Pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40’ın üzerine çıktığı anlaşıldı. Daha önce hiç kahve tüketmeyenlerin yüzde 82’si salgınla kahve tiryakisi oldu. En çok kadınlar kahve içiyor. Kadınlar yüzde 58 ile kahve tutkunları arasında liderliğini koruyor.

Kahve tüketimindeki artışın alışılmışın dışında kahve lezzetlerine yönelik eğilimi artırdığını vurgulayan Olmadık Kahveler Marka Direktörü Ahmet Ayan, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Pandemi, kahveye sıcak yaklaşmayanları bile kahve tutkunları arasına kazandırdı. Sağlıklı yaşam bilincindeki artışla olmadık karışımlara ilgi arttı. Enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturan tarçın, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, vücudu onaran tereyağı, kalp sağlığını destekleyen Hindistan cevizi yağı gibi farklı tatlar kahveyle aynı fincanda buluşup kahve tutkunlarının vazgeçilmezi oldu”

DEĞİŞİK TÜR KAHVELER TÜKETİLMEYE BAŞLANDI

Ayan, “Araştırmalar kendini sağlıklı hisseden insanların oranına bakıldığında giderek artan sağlık algısının Türkiye’yi dünyada 15. sıraya çıkardığını gösteriyor. Yükselen sağlık algısı, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ atasözünün 'Bir fincan kahvenin olmadık faydaları var’ versiyonunu yarattı. Farklı meyve, baharat ve özüt kahvelerle geliştirdiğimiz karışımlarımızla Türkiye’de füzyon içecek yaklaşımını değiştirdik” diye konuştu.

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