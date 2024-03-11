Türkiye pazarı için önemli anlaşma

Develey grubun CEO su Michael Durach, Fersan şirketinin üstlendiği bu operasyonu ve aynı zamanda APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkıyı ve operasyonel süreçleri değerlendirmek için Fersan’a geldi.

Develey Group CEO'su Michael Durach ve Fersan CEO’su Gürhan Güven yapacakları yeni iş birliğinin detaylarını, Türkiye ekonomisi ile istihdamına sağlayacağı katkıyı, operasyonel süreçleri, APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini Fersan’ın İzmir’deki üretim tesisinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdular.

GÜRHAN GÜVEN: GURULUYUZ

Toplantıda Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Emniyet Müdürü Salih Şen, Kemalpaşa Başsavcısı Bahadır Bilen ve Torbalı Kaymakamı Ercan Öter de yer aldı.

Toplantıda Avrupa’nın en büyük sos üreticisi Develey’e bağlı olmaktan gurur duydukları söyleyen Fersan CEO’su Gürhan Güven; “Develey Group şirketi olan Fersan yıllık yaklaşık 30 bin ton sirke üretimiyle Türkiye sirke sektöründe %25 ile pazar lideri konumunda. Bu liderliğimizi 2024 yılında da sürdürüyoruz. Türkiye'de satılan her dört sirkeden biri Fersan.

Ancak sirkede tağşiş de mücadelemizi sürdürdüğümüz bir konu. Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer) başkanlığını da üstlendim.

Tüketicilere her zaman bilindik ve güvenli markalara yönelmeleri gerektiğini duyuruyor ve duyurmaya da devam edeceğiz. Öte yandan her geçen gün büyürken, liderliğimizi yaptığımız inovasyonlarla korumaya çalışıyoruz. Fersan olarak Develey’in APMEA ve Afrika bölgelerinden de sorumluyuz ve bu sorumluluğu yerine getirmek için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.