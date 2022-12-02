Türkiye Rusya'ya her türlü kıyağı yaparken Ruslar PKK'ya kalkan olmak için barikat kuruyor

Türkiye, Suriye'de harekata hazırlanırken, Rusya, teröristleri korumak için harekete geçti. Rus askerlerinin, terör örgütü için bölgede bulanan köylerde barikat kurduğu bildirildi. Fransız basınına konuşan Tel Rıfat'lılar, "Rus güçleri yollara barikat kurarak Türk askerleri ve Ankara'ya destek veren Suriyelilerle mesafe koydu" dediler.

MERKEZLERİ HAVA ÜSSÜ

Tel Rıfat'ta Türkiye'nin de desteklediği Suriyeli gruplar bölgenin kuzeyini kontrol ederken Rusya destekli Suriyeliler ise güney bölümlerini kontrol ediyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rus askerlerinin Şam yönetimi kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki hava üssünde de sayılarını artırdığını aktardı.

ABD'DEN YİNE KÜSTAHLIK

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesine "güçlü bir şekilde karşı çıktığı"nı söyledi. Akar da, "Türkiye uluslararası meşru müdafaa hakları kapsamında terörle mücadele operasyonları yapıyor" dedi.