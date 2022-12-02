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Türkiye Rusya'ya her türlü kıyağı yaparken Ruslar PKK'ya kalkan olmak için barikat kuruyor

Teröristlerin hamiliğini yapan ABD, Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK'ya yönelik harekatına her fırsatta karşı çıktığını söylerken, Rusya da barikat kurarak YPG’yi koruma telaşına düştü.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:50
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Türkiye Rusya'ya her türlü kıyağı yaparken Rusya Suriye'de PKK/YPG’yi korumak için barikat kurdu

Türkiye Rusya'ya her türlü kıyağı yaparken Ruslar PKK'ya kalkan olmak için barikat kuruyor
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Türkiye, Suriye'de harekata hazırlanırken, Rusya, teröristleri korumak için harekete geçti. Rus askerlerinin, terör örgütü için bölgede bulanan köylerde barikat kurduğu bildirildi. Fransız basınına konuşan Tel Rıfat'lılar, "Rus güçleri yollara barikat kurarak Türk askerleri ve Ankara'ya destek veren Suriyelilerle mesafe koydu" dediler.

MERKEZLERİ HAVA ÜSSÜ

Tel Rıfat'ta Türkiye'nin de desteklediği Suriyeli gruplar bölgenin kuzeyini kontrol ederken Rusya destekli Suriyeliler ise güney bölümlerini kontrol ediyor. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rus askerlerinin Şam yönetimi kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki hava üssünde de sayılarını artırdığını aktardı.

ABD'DEN YİNE KÜSTAHLIK

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesine "güçlü bir şekilde karşı çıktığı"nı söyledi. Akar da, "Türkiye uluslararası meşru müdafaa hakları kapsamında terörle mücadele operasyonları yapıyor" dedi.

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Veli
2.12.2022 11:24
2020 de idlib 'te rus uçakları ile bizim mehmetçiği bombaladı. 33 asker şehit oldu. Sonra Erdoğan putin ayağına gitti. Tam rezillik.  
 
Adanalı
2.12.2022 11:21
Moskof'a güvenen yarı yolda kalır.  
 
N.D
2.12.2022 11:16
Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır.Bunun böyle olacağı baştan belliydi.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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