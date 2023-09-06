Türkiye sınırına gelen Suriyeli: Türk duvarını yıkacağız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası yüzünden Türkiye sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline geldi.

Sınır güvenliği sağlansın diye yapılan sınır duvarlarından ise her gün skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Merdivenini sırtlayıp duvar tellerini keserek Türkiye’ye giren Suriyeliler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda da tepki çeken ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Paylaşılan son görüntülerde ise adeta Türk halkının sinir uçlarıyla oynanıyor. Türkiye-Suriye arasındaki sınıra örülen duvarın dibine kadar gelen bir Suriyelinin söylediği sözler tepki çekti.

Suriyeli şahıs Türk duvarını yıkacağız derken, ‘‘Türkiye-Suriye sınırındayız. Türkiye sınırını kıracağız. Kaçmayacağız. Burası Türk duvarı. Türk duvarını yıkacağız’’ ifadelerini kullandı.