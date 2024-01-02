Türkiye sınırında 13 km’lik kuyruk: Hafta boyunca bekleyecekler

Kaynak: AA
Türkiye sınırında 13 km’lik kuyruk: Hafta boyunca bekleyecekler
Türkiye'den Nahçıvan'a ve oradan İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçmek üzere gelen TIR sürücüleri Dilucu Gümrük Kapısı'nda 13 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sınırdaki yoğunluğun yaklaşık 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda TIR’lar, 13 kilometrelik yoğunluk oluşturdu.

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Türkiye'den Nahçıvan'a ve oradan İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçmek üzere gelen TIR sürücüleri, oluşan kuyruk nedeniyle araçlarını yol kenarlarına çekmek zorunda kaldı.

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İhtiyaçlarını karşılayan sürücüler, uzun sürecek bekleyişleri için hazırlık yaptı.

Yoğunluğun yılbaşı ve aralık ayı ihracatları nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Gümrük kapısındaki yoğunluğun yaklaşık 1 hafta boyunca yaşanması bekleniyor.

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"YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN SIRA BEKLİYORUZ"

Yurt dışına çıkmak için sıra TIR şoförlerinden Kahraman Bozkurt, "Kaç gün sonra gümrüğe ulaşacağımız belli değil. Kaç gündür yollardayım. Şu anda biz 13. kilometrede park halindeyiz, 1 haftaya varır mıyız bilmiyoruz. Azerbaycan'a geçip oradan da İran'a geçeceğiz." dedi.

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