Türkiye sıralamada ikinciye düştü! En çok Schengen reddi alan ülke değişti

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize süreçleri daha karmaşık bir hal alıyor. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvurularında, Türkiye'nin kabul oranları bazı ülkelerin gerisinde kalmaya başladı. Özellikle Beyaz Rusya, Rusya, Hindistan, Fas ve Çin'den gelen başvurular, Türkiye'nin önüne geçti. Avrupa Komisyonu verileri, İran'ın ardından Türk vatandaşlarının vize reddi oranlarının en yüksek olduğunu gösteriyor.

VİZE RET ORANLARI VE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ve gümrük birliği anlaşmasına rağmen, AB'nin Türk vatandaşları için uyguladığı vize politikaları giderek sertleşiyor. Bu politikalar, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya olan seyahatlerini daha da güçleştiriyor. Uzun süredir devam eden tam üyelik müzakereleri ve var olan ekonomik bağlara karşın, vize rejimindeki bu katı tutum, iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim noktası oluşturuyor.

EN YÜKSEK VİZE RET ORANI İRAN'DA

Avrupa Birliği'ne 2023 yılı içerisinde yapılan vize başvurularında, toplam 1 milyon 55 bin 885 başvurunun %16'sı aşan bir oranla reddedilmiştir. Bu, yaklaşık olarak 200 bin Türk vatandaşının vize talebinin olumsuz sonuçlandığı anlamına gelmektedir. Öte yandan, İran vatandaşları için vize ret oranları bir önceki yıla göre artış gösterdi, %25.1 olan oran %30 seviyesine çıkarak Türk vatandaşlarının ret oranını geçti.

TÜRKİYE, VİZE BAŞVURULARINDA EN ÇOK REDDEDİLEN İKİNCİ ÜLKE

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'den yapılan Avrupa vize başvurularının reddedilme oranlarındaki artış dikkat çekiyor. İkinci sıraya yerleşen bu oran, pandemi sonrası başvurularda yaşanan yoğunluk, ekonomik dalgalanmalar ve yasa dışı göç hareketleriyle daha da keskinleşti. Avrupa ülkeleri, söz konusu faktörler ışığında vize işlemlerinde daha titiz bir inceleme süreci uygulamaya başladı.

ALMANYA’DA VİZE SÜRECİ 7 AYA KADAR UZAYABİLİR

Almanya'nın vize prosedürleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptığı bildirildi. Vatandaşların, vize başvurusu için randevularını yedi ay öncesinden alabilecekleri belirtildi. Ancak, randevu alındıktan sonraki süreçlerin birkaç ayı bulabileceği ve bu durumun, başvuruların sonuçlanma süresinin bir yıla kadar uzayabileceği anlamına geldiği ifade edildi. Belirli özel durumlar altında, vize başvurularının bir ay gibi kısa bir sürede sonuçlanabileceği; fakat aile birleşimi ve iş ziyaretleri gibi durumlarda yaşanan sıkıntıların daha büyük olduğu vurgulandı.