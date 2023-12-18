Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın 'affını isteyerek' istifa etti!

Gençlik ve Spor Bakanlığına istifa dilekçesini sunan Oğuz Aydın, baskılara dayanamadı ve görevinden affını istedi.

Oğuz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Son zamanlarda federasyonda yaşanan olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istedim. Federasyonumuzun idari kadrosundaki arkadaşlarla iş ve işlemlerle ilgili çatışmalarımız oldu. Bu sebeple 4 kişinin ilişiğini kestim. Bu durumun federasyonumuzun planlı faaliyetlerini, iş ve işleyişleri daha fazla olumsuz etkilememesi için Bakanlığımıza durumu arz ettim. Bakanlığımız da geçici olarak faaliyetlerimizi durdurdu. Denetimler yapıldı, son 3 ay ise ayrıca yapılıyor. Enerjisi yüksek bir arkadaşımızın bayrağı daha ileriye taşıyabilmesi için Sayın Bakanımıza istifa dilekçemi vererek görevden affımı istedim.''

YENİÇAĞ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Yeniçağ, Sualtında şaibeli işler olduğunu, bünyesinde 11 sualtı sporu branşını bulunduran ve ülkemizin sualtındaki en yetkili otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun iki kurulunun tüm üyelerinin istifa ettiği gündeme taşımıştı.

Paletli Yüzme Teknik Kurulunun ardından, Avrupa ve dünya şampiyonu milli takım yetiştiren Sualtı Hokeyi Teknik Kurulu da istifasını sunmuştu.

Ayrıca Oğuz Aydın, geçen günlerde yaptığı açıklamasında, ‘Görevimin başındayım. Bakanlığımızın takdirleri doğrultusunda hareket edeceğim’ demişti.