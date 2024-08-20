Türkiye taş kalpli kırtasiyeciyi konuşuyor

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanan olay, ekonomik krizin vatandaşların günlük yaşamını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çocuğuna balon almak isteyen bir baba, Torbalı'da bulunan bir kırtasiyeye gitti. Ancak, ödeme yapmak için kartını uzatan baba, kırtasiyecinin kartla ödeme kabul etmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kırtasiyeci, nakit ödeme yapılmasını istedi ve babaya, "Vergiden kaçınmak için kartla ödeme almıyorum" dedi.

"KIRTASİYECİ ABİ KARTLA ÖDEYECEĞİZ DİYE BALON VERMEK İSTEMEDİ, VERGİDEN KAÇIRACAKMIŞ"

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen baba, kızına dönerek, “Kırtasiyeci abi kartla ödeyeceğiz diye balon vermek istemedi, vergiden kaçıracakmış” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu sözler üzerine küçük kız, gözyaşlarına boğuldu. Babası ise kızını sakinleştirmeye çalıştı. Kırtasiyeci ise yaşanan bu duruma aldırış etmeden dükkânında dolaşmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Baba, yaşadığı bu olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte bu tür olayların daha sık yaşandığını belirtti.

KÜÇÜK ESNAF VERGİDEN KAÇIYOR TÜKETİCİ MAĞDUR OLUYOR

Ekonomik kriz, insanların en basit ihtiyaçlarını bile karşılamasını zorlaştırırken, özellikle küçük esnafın vergi yükünden kaçınmak için nakit ödemeye yönelmesi, tüketicilerin mağdur olmasına neden oluyor. Kızına balon alamayan baba ve küçük kızının yaşadığı bu üzücü olay, ekonomik krizin aileler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.