Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alacak. İşte başvuru şartları

Bu duyuru Resmi Gazete’nin son sayısında yer aldı. TTK’nin 2023 Genel Yatırım ve Finansman Programı dahilinde, Zonguldak İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek olan alımlar; 21 mekanizasyon ve pres işçisi, 6 kuvvetli akım tesisatçısı, 6 mekaniker (kompresör), 5 kaynakçı, 4 vinç operatörü, 1 numuneci ve 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi olmak üzere daimi işçi statüsünde istihdam edilecekler. Adaylar, 16-22 Nisan tarihleri arasında yayınlanacak 5 günlük ilana başvurabilecekler ve işe alım, elektronik kura yöntemiyle belirlenecek.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, başvuru tarihinin son gününde en az 18 yaşında olmaları, başvuru tarihinin ilk gününde 35 yaşını aşmamış olmaları, Zonguldak’ta ikamet etmeleri ve gerekli eğitim şartlarını karşılamaları gerekiyor.