Türkiye tek yürek oldu. Asil halkımızın seferber olduğunu gösteren görüntüler

En küçük mahallesinden, en büyük ilçesine, illere kadar tüm Türkiye bu konuda tek yürek olmuş durumda.

Vatandaşların topladığı yardım malzemeleri, içeriğine göre tasnif edilip, kolilendikten sonra, ayrı ayrı istiflenip görevlilerin tırlara yüklemesiyle, deprem bölgesine yollanıyor.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK

Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Mehmet Faraç Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi’ndeki hummalı çalışmayı görüntüledi.

Faraç görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak “Burası Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi. Depremzedelere yardım getirenlerin izdihamını Kızılay şubesinin depo olarak kullanıldığı spor salonunda görüntüledim. Asil halkımızın seferber olduğunu gösteren görüntüler, felaketlerde nasıl organize olunması konusunda da dersler içeriyor!” ifadelerini kullandı.