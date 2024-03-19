Türkiye Türkiye olalı böyle uçuş görmedi. Menü aynı fotoğraf aynı ama fiyatı roket gibi fırladı

Ayşe Memiş
Türkiye Türkiye olalı böyle uçuş görmedi. Menü aynı fotoğraf aynı ama fiyatı roket gibi fırladı
2019 yılındaki iftar menüsü ile 2024 yılındaki aynı iftar menüsü arasındaki fiyat farkı pes artık dedirtti.

Yüksek enflasyon ve kur krizi devam ediyor. Dar gelirli vatandaş ay sonunu getirebilmek için adeta mücadelede veriyor. Emekliler ise her gün maaşlarının azlığından isyan ediyor.

Son dönemlerde A’dan Z’ye kadar her şey art arda zamlandı. Zamlar üst üste yağarken vatandaşın alım gücü de düştükçe düştü.

Peynir ekmek almakta zorlanan vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. TL ise yabancı para birimleri karşısında değer kaybettikçe kaybediyor.

2019 yılında yayımlanan bir iftar menüsünün 14,95 TL olduğu görülüyor. 2014 yılında yayımlanan ve aynı menü olduğu görülen yemeklerin fiyatının ise 189 TL olduğu ortaya çıktı.

2019

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5 yılda aradaki farkın böylesine büyük olması pes artık dedirtti. 2019 yılındaki menü fiyatına şu an sadece 1 pide alınamıyor. 1 pidenin fiyatı 20 TL oldu, ekmek fiyatı ise 10 TL.

2024

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