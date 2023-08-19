Türkiye turundaki Fransız çiftin başına gelmeyen kalmadı. Saldırıya uğrayan çift Türkiye’yi terk etti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde çadırda kamp yapan Fransız turistleri darp ettikleri iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Türkiye turundaki Fransız çiftin başına gelmeyen kalmadı. Saldırıya uğrayan çift Türkiye’yi terk etti

İHA'nın haberine göre; Fransız turistler, Türkiye turunu yarıda bırakarak Gürcistan’a geçti.

Bisikletle Türkiye’yi geziyorlardı

Bisikletleri ile seyahate çıkan Fransız Gamila ve Quantu çifti, bir süre önce Türkiye’ye geldi. Türkiye’de birçok yeri gezen Fransız avukat ve mühendis çift, Kapadokya’ya gitmeden önce Karapınar ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bir aile tarafından misafir edildi. Çift buradaki misafirperverlik karşısında çok mutlu olduklarını belirtti.

Çadırda saldırıya uğradılar

Sabah bisikletleri ile Karapınar ilçesini gezen turistler, daha sonra Kapadokya’ya gitmek üzere yola çıktı. Akşam saatlerinde Emirgazi ilçesi sınırlarına ulaşan çift, akşam karanlığında yolculuğun tehlikeli olabileceği ihtimalini düşünerek ilçeye 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi yanına çadır kurdu. Sabah saatlerinde seyahatlerine devam etmek için dinlenmeye çekilen turistlere iddiaya göre biri alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi saldırdı. Turistleri darp eden şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler yakalandı ve tutuklandı

Fransız turistler Emirgazi Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheliler, sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesinde mahkemeye çıkarılan E.P. ve T.Y. isimli şüpheliler, tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Fransız çift Türkiye’yi terk etti

Fransız turistlerin ise Türkiye turlarını yarıda bırakıp Gürcistan’a geçtikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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