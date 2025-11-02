UEFA, 2024-2025 sezonuna ait Fair-Play raporunu yayımladı.

TÜRKİYE 50 ÜLKE ARASINDA 45. SIRADA

Kart sayısından bağımsız olarak taraftar davranışlarının değerlendirildiği listede Türkiye, Avrupa’nın en düşük puan alan ülkelerinden biri oldu.

UEFA organizasyonlarındaki milli takım ve kulüp maçlarını kapsayan çalışmada Türkiye 50 ülke arasında 45. sırada yer aldı.

UEFA'nın değerlendirmesi, yalnızca saha içi disipline değil; tribün atmosferi, saygı, sportmenlik ve rakibe karşı tutuma dayanıyor.

Türkiye’nin aldığı düşük puan, son dönemde tribün olayları, küfürlü tezahüratlar ve gergin geçen maç atmosferlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BÜYÜK LİGLER ARASINDA İNGİLTERE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Bu çerçevede belirlenen sıralamanın zirvesinde Faroe Adaları bulunuyor. Moldova ve Kazakistan ilk üçü tamamlarken, büyük ligler içinde İngiltere 8.717 puanla 6. sırada yer alarak en yüksek Fair-Play notunu alan ülke oldu. İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ise İngiltere’nin gerisinde sıralandı.