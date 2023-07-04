Türkiye ve Mısır 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atadı

2013'den beri diplomatik gerginlik yaşayan Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinde yeri bir adım attı. İki ülke 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atadı.

Türkiye ve Mısır 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atadı

Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Amr Elhamamy Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Büyükelçi Salih Mutlu Şen de Kahire de görev yapacak.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.


İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbe gerçekleştirildi. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atıldı. Yerine önce Adli Mansur sonra ise darbenin askeri mimarı Abdülfettah El Sisi geldi. Sisi'den sonra Türkiye-Mısır ilişkileri en sıkıntılı dönemini yaşamaya başladı. İki ülke karşılıklı olarak elçilerini geri çekti.

Darbe sonrası Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçen Sisi ile ilgili Erdoğan sert ifadeler kullanmıştı. 2019 yılında, BM Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, resmi yemek programında Sisi ile aynı masada bulunmamak için yemek davetine katılmamıştı. Erdoğan, yemeğe katılmamasıyla ilgili yöneltilen sorular üzerine, “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” cevabını vermişti. Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında da Sisi' için ‘Tiran' benzetmesini yapmıştı. Bu açıklama üzerine Mısır, Erdoğan'ı protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir açıklamasında, “Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi, 50'ye yakın kişiyi idam etmiştir. Batı bu idamlara sessiz kalmıştır. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken, katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi…” ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar Güncel
Deprem bölgesindeki öğretmenler için yeni karar
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Dev fabrika alev alev yandı Yaşam
Dev fabrika alev alev yandı
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı Dünya
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı
Araç yana yana gitti Güncel
Araç yana yana gitti
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor Sağlık
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi