Türkiye yatırım beklerken Sisi'ye para yağdı

Mısır, son yıllarda döviz krizi, enflasyon, bütçe açığı ve ödemeler dengesi gibi birçok ekonomik sorunla boğuşmaktaydı.

Bu zorlu süreçte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası'ndan gelen yardımlar, ülke ekonomisine can suyu oldu.

BAE'DEN 35 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÖZÜ

BAE, ikili anlaşma kapsamında Mısır'a iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapmayı taahhüt etti. Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek projeler kapsamında Ras el-Hikme bölgesinin geliştirilmesi planlanıyor.

Yatırımın iki aşamada gerçekleşmesi ve Mısır'ın yatırımdan yüzde 35 oranında kâr elde etmesi öngörülüyor.

IMF KREDİ LİMİTİ 8 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Mart ayında IMF ile yapılan anlaşma ile Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yerine, 8 milyar dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzalandı. Bu artışın sebebi olarak Gazze savaşı ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş gösterildi.

AB'DEN 8,1 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN PAKETİ

Göçmen akınına son verme amacıyla AB, Mısır'a 7,4 milyar Euro (8,1 milyar dolar) değerinde bir finansman paketi açıkladı. Paketin içeriğinde 5 milyar Euro düşük faizli kredi, 1,8 milyar Euro yatırım ve 600 milyon Euro hibe yer alıyor.

DÜNYA BANKASI'NDAN 6 MİLYAR DOLAR DESTEK

Dünya Bankası da önümüzdeki üç yıl içinde Mısır'a 6 milyar dolardan fazla destek sağlamayı planlıyor. Bu desteğin 3 milyar doları devlet programlarına, 3 milyar doları ise özel sektöre gidecek.