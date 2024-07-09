Türkiye yavru vatandan yüzde 261 daha pahalı. Nasıl oluyor da oluyor?

6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında alkollü içeceklere ve tütün mamüllerine gelen zam sağanağının ardından Kıbrıs ve Türkiye'deki rakı fiyatları arasındaki fark gündem oldu.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 düzeyinde zam gelmesi sonrasında içki markaları ÖTV zammına ek olarak kendi zamlarını ekledi.

Son zamlarla beraber yerli üretim olan bir rakı markasının 70’lik rakı fiyatı Türkiye'de 925 liraya yükseldi.

Bir kullanıcı sosyal medya hesabında aynı rakının Kıbrıs’ta 255,90 lira olduğu paylaştı.

Kullanıcının bu paylaşımını Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Aradaki 670 TL bizde vergi" diyerek yanıtladı.

RAKIDAN ALINAN VERGİ NE KADAR?

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 70'lik rakıdan alınan vergi miktarındaki artışları hesaplamıştı.



Bingöl'ün hesabına göre; 70'lik rakıda ÖTV tutarı 334,72 liradan 399,96 liraya, KDV tutarı 116,50 liradan 142,21 liraya, toplam vergi tutarı da 451,22 liradan 542,17 liraya kadar çıktı.

Yılbaşında yaklaşık 699 lira olan ve nisanda üretici zammıyla 775 liraya yükselen 70'lik rakı fiyatı bugün 925 liraya kadar yükseldi.