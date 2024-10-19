Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Bebek katili doktor ve hemşirelerin isimleri ifşa oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan skandalı ortaya çıkardı. 22’si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalar, sağlık sektörüne olan güveni sarsacak nitelikte. İki özel hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı bu soruşturmada, 19 hastane "malen sorumlu" sıfatıyla inceleme altına alındı.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE KİMLER VAR?

Soruşturma kapsamında gözler, örgüt lideri olan Dr. Fırat Sarı ve onunla birlikte hareket ettiği belirtilen diğer sağlık çalışanlarına çevrildi. Dr. Fırat Sarı'nın ifadesinde, "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" dediği belirtilirken, soruşturmada ortaya çıkan detaylar, bu açıklamaların ötesine geçti.

ÇETE ÜYELERİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Soruşturma dosyasında isimleri geçen sağlık çalışanları arasında doktor ve hemşirelerin de olduğu ortaya çıktı.

İşte iddialara göre Yenidoğan Çetesi'nde yer alan bazı isimler:

Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi ve Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla Yılmaz

Çağla Durmuş - Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi

Ceren Hatice Kırım - Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi

Cansu Akyıldırım - TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi

Mehtap Sayar - Reyap Hastanesi hemşiresi

Sümeyye Nur Arslan - Reyap Hastanesi hemşiresi

Hüseyin Günerhan - Esenler Güney Hastanesi hemşiresi

Enes Kaan Bölükbaşı - Birinci Hastanesi hemşiresi

Mehmet Halis Başli - Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi

Deniz Korkmaz - Duygu Hastanesi hemşiresi

Hakan Doğukan Taşçı - Hemşire

Hasan Basri Gök - Hemşire