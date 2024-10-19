Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor! Bebek katili doktor ve hemşirelerin isimleri ifşa oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "Yenidoğan Çetesi" olarak adlandırılan skandalı ortaya çıkardı. 22’si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalar, sağlık sektörüne olan güveni sarsacak nitelikte. İki özel hastanenin faaliyetlerinin askıya alındığı bu soruşturmada, 19 hastane "malen sorumlu" sıfatıyla inceleme altına alındı.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE KİMLER VAR?
Soruşturma kapsamında gözler, örgüt lideri olan Dr. Fırat Sarı ve onunla birlikte hareket ettiği belirtilen diğer sağlık çalışanlarına çevrildi. Dr. Fırat Sarı'nın ifadesinde, "Her şey prosedüre uygundur. Gönderilen paralar motivasyon amaçlı paralardır" dediği belirtilirken, soruşturmada ortaya çıkan detaylar, bu açıklamaların ötesine geçti.
ÇETE ÜYELERİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Soruşturma dosyasında isimleri geçen sağlık çalışanları arasında doktor ve hemşirelerin de olduğu ortaya çıktı.
İşte iddialara göre Yenidoğan Çetesi'nde yer alan bazı isimler:
Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi ve Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi
Dr. İlker Gönen
Dr. Ahmet Atilla Yılmaz
Çağla Durmuş - Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi
Ceren Hatice Kırım - Beylikdüzü Medilife Hastanesi hemşiresi
Cansu Akyıldırım - TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi
Mehtap Sayar - Reyap Hastanesi hemşiresi
Sümeyye Nur Arslan - Reyap Hastanesi hemşiresi
Hüseyin Günerhan - Esenler Güney Hastanesi hemşiresi
Enes Kaan Bölükbaşı - Birinci Hastanesi hemşiresi
Mehmet Halis Başli - Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi
Deniz Korkmaz - Duygu Hastanesi hemşiresi
Hakan Doğukan Taşçı - Hemşire
Hasan Basri Gök - Hemşire