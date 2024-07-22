Türkiye-Yunanistan sınırına ikinci köprü. 841 metre uzunluğunda 4 şeritli olacak

Kaynak: AA
Türkiye-Yunanistan sınırına ikinci köprü. 841 metre uzunluğunda 4 şeritli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen projeye dair bilgi verdi. Meriç Nehri üzerine inşa edilecek 841 metre uzunluğundaki köprü, çift gidiş geliş şeklinde ve 4 şerit olarak yapılacak.

Türkiye-Yunanistan sınırına ikinci köprü

Uraloğlu, İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir kara yolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi amacıyla 22 Ocak 2004'te Atina'da mutabakat zaptı imzalandığını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Uraloğlu, 10 Haziran 2006'da köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararının alındığını ve proje çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi. Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

"17 Nisan 2024'te Selanik'te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9. Toplantısı'nda da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak." dedi.

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841 METRE UZUNLUĞUNDA VE 4 ŞERİTLİ OLACAK

Uraloğlu, projenin sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek." dedi.

Meriç Nehri üzerine inşa edilecek 841 metre uzunluğundaki köprünün "ekstra doz" olarak tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılayamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş geliş şeklinde ve 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.

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