Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde yapılacak.

23 bin 999 adayın katılacağı sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak.

Sınavda adaylara; Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru sorulacak.

Yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil sınav için 3 bin 793 kişi görev yapacakken, sonuçlar 14 Haziran'da açıklanacak.

Sonuçlar, bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

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