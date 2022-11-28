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Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri bir araya geldi   

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri toplantısına katıldı.  

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:51
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Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri bir araya geldi   

Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri bir araya geldi   
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyarette bulunmak üzere geldikleri Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarına başladı.

Şentop, Türkiye-Avusturya Dostluk Grubu heyetleri arasındaki toplantıya katıldı. 
 
                                         

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