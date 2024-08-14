Türkiye’de 3,5 milyon kişi bunu yaptı. Korkutan tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2023’te yüzde 4,04 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda Türkiye'de, 2023’te 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler oluştururken, yüzde 52,1'ini ise kadınlardan oldu.

EN ÇOK GÖÇ ALAN VE EN AZ AZ ALAN İL

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımı incelediğinde İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu.

İstanbul'u 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti.

En az göç alan iller de sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli olarak belirlendi.

20-24 YAŞ GRUBUNDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ

Aynı zamanda, 2023'te büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda oldu.

Belirtilen yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkeklerden oluşurken, yüzde 56,6'sını ise kadınlardan meydana geldi.

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubunun göç etme sebeplerine bakıldığında, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi.

20-24 yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak/iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları sebebiyle göç ettiği öğrenildi.