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Yabancı devletlere milyarlarca lira harcayan Türkiye’de, Araplar Türk vatandaşlara yardım paketi dağıttı

Türkiye’de yaşayan Araplar, Türk vatandaşlara ramazan paketi dağıttılar. O anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 15:28
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Türkiye'de Araplar Türk vatandaşlara yardım paketi dağıttı

Yabancı devletlere milyarlarca lira harcayan Türkiye’de, Araplar Türk vatandaşlara yardım paketi dağıttı
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İstanbul’da Arap nüfusun yoğun şekilde yaşadığı Başakşehir’de çekilen ve sosyal medya hesabından paylaşılan bir video çok konuşuldu.

Videoda karton bir çanta içerisinde vatandaşlara su, hurma, bardak ve misvak verildiği görülüyor.

Vatandaşlara paket verirken "Arabistan, Arabistan" diyen şahısların Ramazan paketini sokaktaki belediye işçilerine, fuar alanında çalışanlara, kuryelere ve sivil vatandaşlara verdiği görüldü.

DEVLET DIŞARIYA YARDIM EDİYOR KENDİ VATANDAŞINA ARAPLAR PAKET DAĞITIYOR

Türk halkı ekonomik darboğazdan geçerken, Türk vatandaşına Arapların yardım paketi dağıtması akıllara devlet tarafından yapılan uluslararası yardımları getirdi. Milyarlarca dolar yardımlar dışarıya yapılırken vatandaşın yardıma muhtaç bırakılması ve sosyal medyadan yapılan bu paylaşım tepkilere sebep oldu.

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ‘’Küresel İnsani Yardımlar Raporuna göre Türkiye, 2021 yılında gayrısafi milli gelirinin %0,86’sını insani yardım için ayırarak 2015’ten beri sahip olduğu “dünyanın en cömert ülkesi” konumunu sürdürmüştür. Keza, gerçekleştirdiğimiz 5,587 milyar Dolar tutarındaki insani yardımla, ülkemiz 2021 yılında ABD’nin ardından en fazla insani yardımda bulunan ülkeler sıralamasında ikinci sırada bulunmaktadır. 2020 yılında bu veriler, sırasıyla, 8,036 milyar ABD Doları ve %0.98 olarak gerçekleşmiştir’’ dedi.

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