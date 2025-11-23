Kuzey Makedonya Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, balerin ve koreograf Olga Pango’nun sahneye koyduğu eserin dünya prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti.Ludwig Minkus’un müziği ve Marius Petipa’nın klasik koreografisi üzerine kurulu eser, üst düzey bale tekniğiyle dünyanın en önemli topl­uluklarının vazgeçilmez repertuvarında yer alıyor.

Dünyada “Junior Ballet” adıyla bilinen “Genç Bale Topluluğu” konsepti, klasik bale başyapıtlarını sahnelemek için geleceğin yıldız adaylarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de ilk kez geçen yıl kurulan İstanbul Genç Bale Topluluğu, Don Kişot için Türkiye, Rusya, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan parlak genç yetenekleri aynı sahnede buluşturdu.

Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosu’nun prima balerini Anastasia Limenko ile dansçılarından Artur Mkrtchyan, “Kitri” ve “Basil” rollerine hayat verdi.Sahne dekorları ve kostümleri Mayo Store tasarladı.

Topluluk, geçen sezon sahnelenen Fındıkkıran balesini ise 27-28 Aralık ve 3-4 Ocak tarihlerinde yine Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyiciyle yeniden buluşturacak.