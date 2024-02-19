Türkiye'de biri sizi soyuyor. Gürcistan'da Mercedes 310 bin TL. Türkiye'de Mercedes 2 milyon TL

Ayşe Memiş
Türkiye'de biri sizi soyuyor. Gürcistan'da Mercedes 310 bin TL. Türkiye'de Mercedes 2 milyon TL
Gürcistan'daki Mercedes ile Türkiye'deki Mercedes fiyatı arasındaki fark Türkiye'nin durumunu bir kez ortaya çıkardı.

Derinleşen ekonomik krizde vatandaşlar ay sonunu getirmek için adeta gece gündüz çalışıyor. Zamlı maaşlar cebe bile giremeden kira, fatura ve borçlara gidiyor.

Yüksek enflasyon otomobil fiyatlarını da vurdu. Otomobil almak ev almak gibi resmen hayal oldu. 1 milyon TL’nin altında sıfır araç neredeyse kalmadı. Vergilere art arda zamlar geldi.

Ünlü markaların sıfır araç otomobilleri ise 1 buçuk 2 buçuk milyon arasında gidip geliyor. Otomobil fiyatları her geçen gün saat gibi ilerliyor.

Türkiye’de online satış sistemine geçen Alman otomotiv devi Mercedes’in ise fiyatları resmen uçtu. 1 milyon TL altında Mercedes otomobil modeli bulmak zorlaştı.

Genel olarak Mercedes otomobil modelleri 1 buçuk milyon ve 3 milyon arasında değişirken bu fiyatlar 7 milyona kadar çıkıyor. Türk lirası tarihinde olmadığı kadar değer kaybetti. 1 Gürcü Larisi 11,71 Türk Lirası oldu.

Araçlara gelen vergiler, KDV, ÖTV, MTV zammı derken fiyatlar hiç olmadığı kadar yükseldi. En son KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Diğer vergiler de yüzde 8'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

ACI GERÇEK

Gürcistan’daki otomobil fiyatları Türkiye’deki otomobil fiyatları ile karşılaştırılınca acı gerçek ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan video Türkiye’nin gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınır komşusu Gürcistan’da Mercedes fiyatının 310 bin TL olduğu öğrenildi. Türkiye’deki Mercedes fiyatının yaklaşık ve hatta 60 bin dolardan fazla fiyata satılırken Gürcistan’da 10 bin dolara Mercedes marka otomobil satılıyor. İki ülke arasındaki fiyat farkı yok artık etti.

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