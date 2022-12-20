Ucuz akıllı telefonun satışı geri sayımda  

Kamudanhaber'de yer alan bilgilere göre, akıllı telefon pazarında rekabet kızışıyor. Ülkemizde İphone , Samsung gibi cep telefonlarından alınan vergilerle beraber son model cep telefonları 50-60 tl bandında satılıyor. Akıllı telefonlara vatandaşlarımız ulaşmakta zorluk çekiyor.

Şu anda akıllı telefon pazarında dünyada 3. sırada bulunan Xiaomi’nün yeni hedefi orta ve alt gelir grubuna telefon satmak olacak. Xiaomi yeni nesil akıllı cep telefonunu için fiyatını belirledi. Piyasaya yeni çıkartacağı telefon için hedef fiyat 70 dolar olacak.

Xiaomi yeni nesil cep telefonunda hangi özellikler olacak; 2 gb ram bulunacak. Microsd kart desteği 32 gb olacak. 4000 mah pil ve batarya desteği olacak.

Xiaomi yeni nesil akıllı cep telefonu ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak. Ülkemizde satışa sunulması durumunda vergilerle beraber cep telefonu fiyatının 2000 TL olması bekleniyor.