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Otomotiv devi ünlü modelin üretimini durduruyor

Dünyaca ünlü otomotiv firması Ford'un 46 yıllık bir geçmişe sahip olan ikonik modeli Fiesta'nın üretimini durdurmayı planladığı iddia edildi. Ford sözcüsü "Araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz" sözleriyle iddiaları doğruladı. 

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:52
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Türkiye'de çok talep görüyordu. Otomotiv devi ünlü modelin üretimini durduruyor

Otomotiv devi ünlü modelin üretimini durduruyor
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Shiftdelete Teknoloji'nin haberine göre, otomotiv dünyasının en büyük şirketlerinden olan Ford'un, ikonik modeli Fiesta'nın üretimini durdurmayı planladığı iddia edildi. Ortaya çıkan yeni sızıntılar, Ford'un hatchback modeli için planlarını iptal ettiğini ve elektrikli ürün yelpazesiyle birlikte rafa kaldıracağını gösteriyor.

Auto Express tarafından hazırlanan son haberde, Ford'un kafa karıştıran bazı açıklamaları ele alındı. Fiesta'nın fişini çektiğini ima eden otomobil devi, tam elektriğe geçişte bu modele yer vermeyeceğini belirtti. Ayrıca Fiesta'nın muhtemelen 2023'ün ortalarında satıştan kaldırılacağı aktarıldı.

"PORTFÖYÜMÜZÜ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ford sözcüsü, "Elektrifikasyona yönelik çabalarımızı hızlandırıyoruz ve bu nedenle araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız" dedi.

Fiesta'nın elektrikli versiyona çevrilmemesi oldukça ilginç görünüyor. 46 yaşında olan model, şimdiye kadar yaklaşık beş milyon adet ile İngiltere'de en çok satan otomobil olmayı başarmıştı.

 

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