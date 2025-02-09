Türkiye’de doğan ilk fil İzmir! Bal kabaklı pasta kesip doğum gününü kutladılar

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğum günü coşkusu yaşandı. Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan parkta Begümcan ve Winner çiftinin kızlarından olan ve Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir'in 14. yaş günü kutlandı.

İzmir, kardeşleri Deniz ve Ege'nin de katıldığı kutlamada, bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı, büyük bir iştahla yedi. Parkın ziyaretçileri de kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

"İZMİR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Okyay, "Coşkuluyuz. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz. Güzel bir an. Herkesi bu güzel fil ailesini görmeye İzmir Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYAK BAKIMLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Fil ailesinin ayak ve tırnak bakımları periyodik olarak yapılıyor. Yine bu özel günde İzmir filin ayak bakımı, Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı tarafından yapıldı. Taşçı, "Haftanın iki günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"İZMİR İSMİ KENDİSİNE ÇOK YAKIŞTI"

İzmir'in doğum günü için Doğal Yaşam Parkı'na gelen Yaren Büyükmumcu da fil İzmir doğduğunda yapılan isim anketine katılanlar arasında yer aldığını belirtti. Büyükmumcu, "O zaman eski bir bilgisayarım vardı ve ben de oy vermiştim. İzmir ismi de kendisine çok yakıştı. Bugün doğum günü olunca gelmek istedim. Bazı insanlara hayvanların doğum gününü kutlamak tuhaf gelebilir ancak bence çok güzel bir olay. Çünkü hatırlıyorum İzmir'in doğması büyük bir olaydı. Fillerin nesli tükenme tehlikesi altında. O nedenle İzmir'de böyle bir bebeğin dünyaya gelmesi, çok güzel bir olay. Kutlamaya değer buluyorum" dedi.

"DOĞUM GÜNÜ İÇİN GELDİM"

Ziyaretçilerden Yamaç İnak da üç köpeği olduğunu ve her yıl onların doğum gününü kutladığını ancak ilk kez bir filin doğum günü partisine katıldığını vurguladı. İnak, çok güzel bir gün geçirdiğini belirterek, "Fil İzmir'in doğum gününü kutlamak için geldim. Benim için çok güzel bir anı oldu. Daha önce bir filin doğum günü kutlamasına katılmamıştım. O da çok heyecanlıydı" ifadelerini kullandı.

BAL KABAKLI PASTA KESİLDİ

Fil İzmir'in pastasını yedikten sonra babası Winner'ın bulunduğu alana doğru hızla gitmesi dikkat çekti. Program kapsamında, park çalışanları da üzerinde "İlk göz ağrımız İzmir, İyi ki doğdun" yazılı pasta kesti. "Begümcan", "Winner" ve yavruları "İzmir", "Deniz" ve "Ege"den oluşan Türkiye'nin ilk fil ailesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hayatlarını sürdürüyor.