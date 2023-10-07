Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı 51 ilin nüfusundan fazla

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros yaptığı açıklamada Türkiye'de doğan Suriyeli sayısını açıkladı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 700 bin civarında demişti ama Toros'un açıkladığı rakam kafaları karıştırdı. Böyle giderse Suriye'de yaşayandan daha fazla Suriyeli olmasına az kaldı

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı 51 ilin nüfusundan fazla

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, 587 binden fazla sığınmacının Türkiye'de doğduğunu açıkladı. Toros, göçmenleri geldikleri ülkeye göndermek için imzalanan geri kabul anlaşmalarını 16 ülkenin imzaladığını, İran ve Afganistan'ın ise bunu kabul etmediğini söyledi.

Yeni yasama yılının açılışının ardından TBMM’de ilk toplantısını yapan Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda, düzensiz göçmenler ve geçici koruma altındaki sığınmacıların konuşulmasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, BirGün'e yaptığı açıklamada, Türkiye’de ikamet eden sığınmacıların dünyaya getirdikleri bebek sayısının yarım milyonu aştığını bildirdi. Toros, “587 bin 600 civarında bir şey var, şu anki rakamlarımızda doğan bebekler… Yani bebeklere de ailesiyle beraber ailenin ayrılmaz parçası olduğu için onlara da belgeler verildiği için bu sayıların içerisinde zaten” dedi.

'İRAN VE AFGANİSTAN GERİ KABUL ETMİYOR'

Göç İdaresi Başkanı Toros, göçmenleri geldikleri ülkeye göndermek için imzalanan geri kabul anlaşmaları hakkında da bilgi verdi. Toros, “Kaynak ülkelerle geri kabul anlaşmalarını yapıyoruz, toplam 16 ülkeyle geri kabul anlaşmamız var” dedi.

Bu ülkeleri açıklamayan Toros, bunun yerine anlaşma yapmak istemeyenlerden söz etti. En çok düzensiz göçmenin geldiği ülkeler arasında yer alan İran ve Afganistan’ın anlaşma yapmayı kabul etmediğini kaydeden Toros, “Şu an Afganistan’daki durum zaten hepinizin malumları olduğu üzeredir. Şu an yakaladığımız, geri kabul anlaşması olmasa bile bu ülkeye, yakalanan yasal kalış hakkı bulunmayan Afganların da diğer uyrukluların da diğer ülkelerde olduğu gibi geri gönderildiğini söyleyebilirim yani sınır dışı işlemleri devam ediyor” diye konuştu.

SOYLU GEÇMİŞ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLAMIŞTI

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada Türkiye'de doğan Suriyeliler için 'büyük bir zenginliktir' açıklaması yapmıştı.

Soylu'nun açıklaması şöyleydi:

"Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir"

Soylu'nun bu açıklaması tepki görmüştü.

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