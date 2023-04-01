Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı

Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çeviren Standard & Poor's Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerle birlikte çeşitli tahminlere de yer verdi. Açıklamada dolar ve enflasyon tahmini dikkat çekti. Enflasyonun 2023 yılı sonunda ortalama yüzde 44,6 olacağını tahmin eden Standard & Poors, dolar kurunun ise 24 liraya yükseleceğini ön gördü.

Standard & Poors’un yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

“KKM İLE RİSKLER ARTIYOR”

2022’de merkezi hükümet bütçe açığının düşük açıklanmasına rağmen, kur korumalı mevduat (KKM) ürünü dahil diğer genel kamu sektörü riskleri artıyor.

Milli gelirin (GSYİH) yüzde 9,3’üne ulaşan KKM’de Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine, mevduat sahiplerine döviz kuruyla ilgili kayıplarını tazmin etmeyi taahhüt ediyor.

Şubat ayındaki yıkıcı depremlerin ardından yeniden inşa, Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 12’si kadar iç ve dış finansman gerektirecektir.

DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

2022 sonunda 15 trilyon TL ve 906 milyar dolar olan Türkiye’nin milli geliri, 2023 sonu için 17,6 trilyon TL ve 816 milyar dolar olarak tahmin edildi.

2022 sonunda 10 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelir, 2023 sonu için 9 bin 400 dolar, 2024 için 9 bin 900 dolar, 2025 için 9 bin 300 dolar, 2026 için 9 bin 900 dolar öngörüldü.

2022’de yüzde 5,6 olan ekonomik büyüme, 2023 için yüzde 2,1, 2024 için yüzde 2,8, 2025 için yüzde 3,4, 2026 için yüzde 3,2 öngörüldü.

2022’de milli gelire oranla yüzde 5,4 olan cari açık, 2023 için yüzde 3,9 olarak öngörüldü.

2022 sonunda 38,6 milyar dolar ulan kullanılabilir rezervin, 2023 sonunda 10,2 milyra dolara gerilemesi ve 2024 sonunda 23,1 milyar dolara yükselmesi öngörüldü.

2022’de milli gelire oranla yüzde 1,7 olan bütçe açığının 2023’te yüzde 3,8’e yükselmesi öngörüldü.

2022’de ortalama yüzde 72,3 olan tüketici enflasyonunun, 2023’te ortlaama yüzde 44,6, 2024’te yüzde 22,4, 2025’te yüzde 12,0, 2025’te yüzde 10,1 olacağı öngörüldü.

2022 sonunda 18,73 olan dolar/TL’nin 2023 sonunda 24,00, 2024 sonunda 27,00, 2025 sonunda 28,00, 2026 sonunda 29,00 olacağı öngörüldü.