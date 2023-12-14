Türkiye’de ekonomi bozulunca Suriyeliler bakın gözünü hangi ülkeye dikti?

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de ekonomi bozulunca Suriyeliler bakın gözünü hangi ülkeye dikti?
Türkiye uyguladığı açık kapı politikası sebebiyle Suriyeliler için cazibe merkeziydi. Ancak yaşanan şiddetli ekonomik kriz onları da vurdu. Durum böyle olunca Suriyeliler gözünü Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne çevirdi.

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi Suriyelilerin cazibe merkezi haline getirmiş, milyonlarca Suriyeli ülkemize gelmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde Türkiye ekonomisinin bozulması ve ağır krizde olması Suriyelileri de derinden vurdu.

Yunanistan’ın Kathimerini Gazetesi, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi yönetiminin ülkede artan Suriyelilerin sayısının yeni bir sorun yarattığını yazdı.

Habere göre, Rum yönetim, AB’den artan Suriyeli göçü konusunda yardım istemeye başladı. Rum tarafının İçişleri Bakanı, rekor sayıda Suriyelinin, Kıbrıs kıyılarına ulaşmasıyla birlikte, Lefkoşa hükümeti Avrupa Birliği'nden Suriyelilerin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin düşünülmesini istedikleri belirtildi.

Bakan Constantinos Ioannou, Reuters'e verdiği röportajda "Suriye meselesinin yeniden değerlendirilmesi için yeni bir tartışma başlatılması bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu resmi olarak Brüksel'le görüşmeye hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Ioannou,''Ön saflarda yer alan diğer üye devletlerden beş kat daha fazla göçmenimiz var. Göçmenlerin çok büyük çoğunluğu Suriye’den'' dedi.

Habere göre, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi yetkilisi yaptığı açıklamada 2022 yılında Güney Kıbrıs’a gelen toplam 17 bin 434 kişiden 4 bin 4 kişinin, 2023 başından 8 Kasım tarihine kadar gelenler 9 bin 183 kişiden 4 bin 875’nin Suriyeli olduğunu açıkladı.

2021 yılında ise yaklaşık 3 bin Suriyelinin ülkeye geldiği belirtildi.

Suriye’den Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ekonomik sebeplerle artık Türkiye yerine Güney Kıbrıs’ı tercih ettiği belirtildi.

İlgili Haberler
Suriyelinin üzerinden baston görünümlü kılıç çıktı. ‘Çocuk istismarı’ suçundan arandığı ortaya çıktı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Sağlık Bakanlığı'ndan skandala skandal cevap. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in Suriyelilerin SGK'yı hortumladığını ortaya çıkarmıştı
Suriyelilerin adına yazılan ilaçlar depoda ele geçirildi. Yeniçağ 6 ay önce Türk halkına cebindeki hortumu duyurmuştu
Sokak röportajında bir Suriyeli: "Türkiye'de şeriat olmadığı için ekonomi kötü"
Sokak röportajında bir Suriyeli: "Türkiye'de şeriat olmadığı için ekonomi kötü"
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu
Son Haberler
3. yılını kutlayan dijital pazarlama ajanı MENA’da 2 kez üst üste ödül aldı Gündem
3. yılını kutlayan dijital pazarlama ajanı MENA’da 2 kez üst üste ödül aldı
Uluslararası Mersin Maratonu’nda Ruth Jebet olimpiyat kotası aldı Spor
Uluslararası Mersin Maratonu’nda Ruth Jebet olimpiyat kotası aldı
Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi Gündem
Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi
Putin ziyareti duyurdu: Türkiye'ye gidebilirim Dünya
Putin ziyareti duyurdu: Türkiye'ye gidebilirim
TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı Spor
TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı
Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası Gündem
Oğlunu surdan attığı iddia edilen anneye indirimle müebbet hapis cezası
Yeni hayali düşman uydurdular. Teğmenler cuntası diye yayın yapmaya başladılar Gündem
Yeni hayali düşman uydurdular. Teğmenler cuntası diye yayın yapmaya başladılar