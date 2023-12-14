Türkiye’de ekonomi bozulunca Suriyeliler bakın gözünü hangi ülkeye dikti?

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi Suriyelilerin cazibe merkezi haline getirmiş, milyonlarca Suriyeli ülkemize gelmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde Türkiye ekonomisinin bozulması ve ağır krizde olması Suriyelileri de derinden vurdu.

Yunanistan’ın Kathimerini Gazetesi, Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi yönetiminin ülkede artan Suriyelilerin sayısının yeni bir sorun yarattığını yazdı.

Habere göre, Rum yönetim, AB’den artan Suriyeli göçü konusunda yardım istemeye başladı. Rum tarafının İçişleri Bakanı, rekor sayıda Suriyelinin, Kıbrıs kıyılarına ulaşmasıyla birlikte, Lefkoşa hükümeti Avrupa Birliği'nden Suriyelilerin anavatanlarına güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin düşünülmesini istedikleri belirtildi.

Bakan Constantinos Ioannou, Reuters'e verdiği röportajda "Suriye meselesinin yeniden değerlendirilmesi için yeni bir tartışma başlatılması bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Bakan, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu resmi olarak Brüksel'le görüşmeye hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Ioannou,''Ön saflarda yer alan diğer üye devletlerden beş kat daha fazla göçmenimiz var. Göçmenlerin çok büyük çoğunluğu Suriye’den'' dedi.

Habere göre, Yabancılar ve Muhaceret Dairesi yetkilisi yaptığı açıklamada 2022 yılında Güney Kıbrıs’a gelen toplam 17 bin 434 kişiden 4 bin 4 kişinin, 2023 başından 8 Kasım tarihine kadar gelenler 9 bin 183 kişiden 4 bin 875’nin Suriyeli olduğunu açıkladı.

2021 yılında ise yaklaşık 3 bin Suriyelinin ülkeye geldiği belirtildi.

Suriye’den Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ekonomik sebeplerle artık Türkiye yerine Güney Kıbrıs’ı tercih ettiği belirtildi.