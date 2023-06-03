Türkiye'de en ucuz otomobilin fiyatı belli oldu

Haziran ayının başlamasıyla otomotiv firmaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. Tabi bu firmalar arasında başı çekenler, Türkiye'deki en ucuz arabaları satan Fiat ile Hyundai oldu. Her iki marka da fiyatlarına zam yaparken Hyundai cephesinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye'nin en ucuz arabası olan i10'un satışlarını resmen durdurdu. Böylelikle Türkiye'deki en ucuz araba olma unvanı Fiat Egea'ya geçti. Egea’da en düşük fiyat 524 bin lira oldu.

50 BİN TL ÜZERİNDE ZAM GELDİ

Veteknoloji’de yer alan habere göre, otomotiv sektöründeki tek önemli gelişme bu değil. Fiat, Türkiye'deki en ucuz ikinci araba olan Egea'ya 50 bin TL'nin üzerinde zam yaptı. Hal böyle olunca Türkiye'de 500 bin TL'nin altına sıfır araba kalmamış oldu. Bu durumun ikinci el pazarına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

EN UCUZ VERSİYON 524 BİN TL

Fiat'ın resmi internet sitesine girip Egea modelleri için fiyat bilgisi almaya çalışırsanız, en ucuz versiyon olan "Easy"nin başlangıç fiyatının 524.000 TL olduğunu göreceksiniz. Egea'nın "gırtlak dolu" versiyonu olan Lounge'ın en pahalısı ise 938.900 TL fiyat etiketine sahip. Bu arada; bunların kampanyalı fiyat olduğunu da belirtelim. Baz model Fiat Egea'nın kampanyasız satış fiyatı ise 549.900 TL olarak biliniyor.

HYUNDAİ’DE İ10'UN SATIŞI DURDURULDU

Hyundai'nin internet sitesine girdiğimiz zaman ise i10 satışlarının durduğunu görüyoruz. Hyundai'daki en ucuz fiyat ise 600 bin TL'nin üzerinde. Renault Clio güncel fiyatları da şöyle: Renault Clio, bir dönemler Türkiye'nin en ucuz arabalarından bir tanesiydi. Ancak bu durum, 2023'ün başından beri geçerliliğini yitirdi. 2023 yılında arka camı hala manuel olan Renault Clio, 609 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.