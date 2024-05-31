Türkiye'de geldiklerinde geçinemeyen vatandaşlara hakaret eden gurbetçiler Almanya'da Türk mallarını boykot ediyor

Avrupa’daki gurbetçiler market işleten Türklere karşı boykot kararı aldı. Gurbetçiler, Avrupa ülkelerindeki Türk marketlerinin Türkiye’den getirilen ürünlere son 1 yılda yüzde 150 zam yaptığını söyleyerek tepki gösterdi.

Gurbetçiler bu ürünlere eş değer yabancı ürünlerin fiyatlarının ise sadece yüzde 10-15 arttığını belirterek boykot etmeye başladı.

Avrupa’daki Türk marketlerinin sattığı peynir, sucuk, salma, yoğurt, meyve ve sebze fiyatlarının , Avrupa’daki normal marketlere göre çok daha pahalı olduğu belirten gurbetçiler sosyal medyadan isyan etti.

“BİZİM MARKETLERDE FİYATLAR UÇTU”

Bir gurbetçi “Türkiye’den gelen özel ürünler var. Burada pek bulamıyoruz. Bunların fiyatları yüzde 150 arttı. Bunu kısmen anladık diyelim. Ama Avrupa markası olup bu marketlerde satılan ürünlerin fiyatları da yüzde 100 arttı. Bu resmen fırsatçılık. Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor. Ama bizim marketlere baktığınızda fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Biz ülkemize destek olması açısından Türk marketlerini tercih ediyoruz. Ancak bu bize yapılan yanlış nedeniyle alışverişlerimizi değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ALMANYA’DAKİ GURBETÇİ: İNSAFLI DAVRANIN

Almanya’da yaşayan gurbetçi kadın da sosyal medyada Türk esnaflarının uyguladığı fiyat politikasına isyan ederek “Dost kazığı dedikleri bu olsa gerek” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Alman marketlerinde 400 gramlık bir kirazın fiyatının 4 avro olduğunu, Türk marketinde ise kirazın kilosunun 20 avro olduğunu dile getiren kadın, iki markete de ürünlerin Brezilya’dan geldiğini söyledi. Fiyat farkına isyan eden kadın, konuşmasının devamında Türk esnaflarına “İnsaflı davranın” dedi.

TÜRKİYE’DE PAHALILIKTAN ŞİKAYET EDEN VATANDAŞLARA HAKARET EDİYORLAR

Öte yandan sokak röportajlarında ekonomiyle alakalı sorularda Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı pahalılıktan yakınıyor. Avrupa’dan gelen, Almanya’dan gelen gurbetçiler ise isyan eden vatandaşlara hakaret ediyordu. Şimdi kendilerinin isyan etmesi “İki yüzlüler” olarak yorumlandı.