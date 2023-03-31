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Birleşmiş Milletler'den deprem mesajı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, "Türkiye için başlattığımız acil durum kampanyası için destek çağrısında bulunuyorum" dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:56
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Türkiyede gerçekleşen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletlerden mesaj

Birleşmiş Milletler'den deprem mesajı
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(AA) Birleşmiş Milletler (BM), depremlerin ardından Türkiye için başlatılan acil durum çağrısına yönelik destek talebini tekrarladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 9 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini ve 3 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.

"Konuşmanızda Türkiye'deki depremlerin ardından bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden bahsettiniz. Bundan sonraki adımınız ne olacak? Yakın gelecekte ne gibi destekler vermeyi planlıyorsunuz?" sorusuna Laerke, şu yanıtı verdi:

Şu anda insani acil durum dediğimiz aşamadayız. Hayata kalanların neye ihtiyacı olduğunu belirlemeye ve depremden kurtulanları nasıl destekleyebileceğimize yönelik çalışıyoruz. Bunun için 3 aylık bir zaman dilimimiz var.

Bu projeleri hayata geçireceğiz ama bunlar sonrasında da devam edecek. Bu yüzden Türkiye için başlattığımız acil durum kampanyası için hâlâ destek çağrısında bulunuyorum.

"4,1 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK"

Laerke, BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarının bugüne kadar 4,1 milyon kişiye gıda ve ısıtıcı gibi temel ev eşyalarının yanı sıra kıyafet ulaştırdığını ifade ederek şöyle dedi:

Neredeyse 3 milyon kişiye acil gıda yardımı ile ulaşıldı. 700 binden fazla kişiye ise çadır, onarım aletleri ve brandalar dahil yaşam alanlarının iyileştirilmesi için destek verildi.

Ayrıca 1,6 milyon kişiye su, sanitasyon ve hijyen yardımı yapıldı ve 1 milyon litreye yakın içme suyu ulaştırıldı.

İLK SIRADAKİ BEŞ BAĞIŞÇI

Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 4,6 milyon doz aşı, 16 mobil sağlık kliniği ve üreme sağlığı ile travma tedavisi için ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladıklarını kaydeden Laerke, tüm yardımların Türk hükümeti liderliğindeki mücadeleyi desteklemek için yapıldığını aktardı ve ekledi:

BM'nin Türkiye'deki depremler için 16 Şubat'ta başlattığı 1 milyar dolar tutarındaki acil yardım çağrısına bağışçılarımızın desteğiyle bugüne kadar (31 Mart) 268 milyon dolarlık katkı oldu.

İlk sıradaki 5 bağışçı ABD, Kuveyt, Avrupa Komisyonu, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu (CERF) ve Suudi Arabistan oldu.

7 MİLYAR EURO TAAHHÜT EDİLDİ

Laerke, Türkiye'deki deprem bölgelerinde yeniden yapılanma aşamasına girildiğini anımsatarak 20 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda bunun için 7 milyar euro taahhüt edildiğini ifade etti.

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