Türkiye'de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar

Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz ülkemizde bulunan kaçak Afganların sayılarının yüzbinleri bulmasına rağmen sokaklarda görünmediğini ve askeri eğitim almış olan bu Afganların Türk Milleti için tehdit oluşturduğunu belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'de gizli Afgan Ordusu. Nerede gizleniyorlar

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Taliban’ın 2021 yılında Afganistan yönetimini tamamen ele geçirmesinin ardından, sayıları yüzbinleri bulan Afganlar yığınlar halinde İran üzerinden ülkemize giriş yaptı.

Sınırlarımızdan her gün kaçak bir şekilde ellerini kollarını sallayarak giriş yapan Afganların askeri eğitim aldıkları hatta bu eğitimleri ABD ordusunun verdiği de iddia ediliyor.

“YÜZBİNLER NEREDE?”

Emekli Gazi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sayıları yüzbinleri bulan ve tamamının ordu eğitimi alan genç erkeklerden oluştuğunu iddia etti. Sınırlarımızdan 4’lü sıralarla ve askeri nizam ile geçtiklerini belirten Eryılmaz, “ABD’nin Afganistan’da yetiştirdiği ordu, Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti sağlanmasından sonra, 4’ lü sıralarla askeri nizamda yürüyerek sınırımızı geçti.

Ancak bizler sokaklarda Suriyeli görsekte, pek Afgan göremiyoruz. Tamamı askeri eğitim almış genç erkeklerden oluşan bu onbinler hatta yüzbinler nerede.” İfadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda kendi silahlarını yapabildikleri ortaya çıkan Afganlara dikkat çeken Eryılmaz şu ifadeleri kullandı: “Daha Türkiye’ye girmeden kalacakları koğuş modeli evler hazırlanmış olmasın. Askeri hiyerarşi devam ediyor olabilir mi?

Şimdi de kendi silahlarını yapabildiklerini görüyoruz….

Ya sen Türk milleti sen ne haldesin…”

ekran-goruntusu-2023-09-05-121654.png

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir? Keşfet
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu Güncel
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı Güncel
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç Güncel
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu Spor
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu