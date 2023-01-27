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Uzmanı uyardı. Türkiye’de her 8 kişiden bir bu hastalığa yakalanıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Kılınç Candemir, Türkiye'de her 7-8 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu vurguladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:52
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Türkiye’de her 8 kişiden bir bu hastalığa yakalanıyor

Uzmanı uyardı. Türkiye’de her 8 kişiden bir bu hastalığa yakalanıyor
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İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Kılınç Candemir, diyabetin metabolik bir hastalık olduğunu ifade ederek şunları belirtti:

“Diyabet yetersiz insülin salınımı ya da insüline doku cevabında azalma sonucu ortaya çıkan kan şekeri yüksekliği ile karakterize, ilerleyici ve ciddi komplikasyonlara yol açan metabolik bir hastalıktır. Yaşam süresinin uzaması, aşırı beslenme, sedanter yaşam tarzı nedeniyle tüm dünyada sıklığı hızla artmaktadır. Türkiye'de her 7-8 kişiden biri diyabet hastasıdır”

BAŞLANGICI YAVAŞ, TANISI YILLAR ALABİLİYOR

Dr. Candemir, Tip 2 diyabetin başlangıcının yavaşt olduğunu bu nedenle tanısının yıllar boyunca geciktiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Tip 1 diyabet, tip2 diyabet ve gestasyonel diyabet (gebelikte ortaya çıkan) gündelik yaşantımızda en sık karşılaştığımız diyabet tipleridir. Tip 2 diyabetli kişilerde esas sorun vücutta kan şekeri kontrolünü sağlayan insüline biyolojik cevabın azalması ile ortaya çıkan insülin direncidir. Bu durum obezite ile yakından ilişkilidir. Tip 2 diyabetin başlangıcı yavaştır, bu nedenle tanısı yıllar boyunca gecikmektedir. Görülme sıklığı ileri yaşlarda artar. Hastaların yaklaşık yüzde 40-50’sinde birinci derece aile fertlerinde anne, baba, çocuk) diyabet öyküsü vardır”

“DİYABET KRONİK BİR HASTALIKTIR”

Diyabetin kronik bir hastalık olduğunu belirten Candemir sözlerini, “Diyabet kronik bir hastalıktır. Hastanın diyabet hakkında bilgilendirilmesi, hastalığı ile ilgili farkındalığının artması, düzenli ve dengeli beslenmesi ve yeterli egzersiz yapması uzun vadede ortaya çıkan komplikasyon riskinin minimuma indirgenmesi için büyük önem arz etmektedir. Bunların yanı sıra kardiyovasküler riski azaltmak için sigaranın bırakılması, tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulması gereklidir. Tip 1 diyabet ve gestasyonel diyabette insülin tedavisi, Tip 2 diyabette insülin tedavisine ek olarak oral antidiyabetik ilaçlar, hastalığın kontrol altına alınması için kullanılan yöntemlerdir” diyerek noktaladı.

“KONTROLSÜZ BİR GESTASYONEL DİYABET BEBEK İÇİN CİDDİ SORUNLARA SEBEP OLABİLİR”

Kontrolsüz bir gestasyonel diyabet hem anne hem de bebek için ciddi sorunlara sebep olabileceğine değinen Candemir, “Tip 2 diyabetli kişilerin yaklaşık yarısı asemptomatik (herhangi bir şikayetin olmaması) iken, kalan yarısı klinikte sık idrara gitme, çok su içme, ağızda kuruluk, bulanık görme, aşırı yorgunluk, uyku hali, iştah artışı, kilo kaybı, cilt enfeksiyonları, genital bölgede kaşıntı ve enfeksiyonlar gibi şikayetler ile karşımıza çıkmaktadır. Diyabete eğilimi olan bayanlarda gestasyonel diyabet olarak adlandırdığımız gebelikte ortaya çıkan diyabeti de sık görmekteyiz. Kontrolsüz bir gestasyonel diyabet hem anne hem bebek için ciddi sorunlara sebep olabilir. Ayrıca gestasyonel diyabet gelişen gebeler, gebelik sonlandıktan sonra tip 2 diyabet geliştirebilirler” ifadelerini kullandı.

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